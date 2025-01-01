Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

MindX School là hệ thống trung tâm đào tạo công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay. MindX là nơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam mô phỏng thung lũng công nghệ cao Silicon Valley và có lộ trình giáo dục liên cấp từ cấp 1 đến Đại học. Được thành lập từ năm 2015 đến nay, MindX hiện đã có hơn 53 cơ sở tại Hà Nội và TP HCM, đào tạo gần 35.000 học sinh, sinh viên và cả người đã đi làm trên cả nước. MindX ngày càng nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các bậc phụ huynh, các em nhỏ và các bạn trẻ có quan tâm đến Công nghệ.