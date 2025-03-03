Tuyển Nhân viên kỹ thuật FORSETI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Khánh Vân, Xã Khánh Hà, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện các công việc sản xuất theo sự hướng dẫn của quản lý.

Vận hành và bảo trì máy móc thiết bị sản xuất.

Thực hiện các công việc kho vận tại kho.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Báo cáo tình hình sản xuất, các vấn đề phát sinh cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất.

Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Nắm bắt nhanh các công việc được giao.

Trung thực, siêng năng, ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu hoặc thương mại điện tử.

Tại FORSETI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có chế độ thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FORSETI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

