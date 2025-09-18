Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Ngày đăng tuyển: 18/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2025
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN

Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 8 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bảo trì và chăm sóc hàng ngày:
Kiểm tra và vệ sinh máy giặt thường xuyên để đảm bảo mọi bộ phận đều hoạt động bình thường.
Thực hiện các quy trình bảo trì thường xuyên như bôi trơn, điều chỉnh dây đai, v.v.
Ghi lại tình trạng bảo trì và thiết lập hồ sơ thiết bị.
2. Chẩn đoán lỗi và sửa chữa:
Chẩn đoán nhanh chóng và chính xác các lỗi của máy giặt, bao gồm các vấn đề về cơ khí, điện hoặc hệ thống điều khiển.
Thực hiện khắc phục sự cố và thay thế các bộ phận bị hỏng nếu cần thiết.
Sử dụng các công cụ và thiết bị chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng sửa chữa.
3. Lắp đặt máy giặt, sấy:
Phối hợp với quản lý cửa hàng, nhân viên kinh doanh, để lên lịch lắp đặt hệ thống máy giặt, sấy tự động cho cửa hàng.
Phụ tránh lắp đặt tại cửa hàng của công ty, của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình lắp đặt.
Đảm bảo máy giặt sấy đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.
4. Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn:
Cung cấp tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật cho cửa hàng, khách hàng.
Hỗ trợ cửa hàng, khách hàng giải quyết các vấn đề gặp phải khi sử dụng máy giặt.
Giải thích cho nhân viên cửa hàng, khách hàng về hiệu suất và phương pháp bảo trì máy giặt.
Tuân thủ các quy định, quy chế và quy định an toàn của công ty.
Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lập kế hoạch công việc và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ làm việc tốt với các nhóm nội bộ và bên ngoài.
Cẩn thận và có trách nhiệm, có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ một cách độc lập.
Cơ điện của Việt Nam là một lợi thế.
Có khả năng chấp nhận các hình thức làm việc linh hoạt và thích nghi với những thách thức về tính đa dạng trong giai đoạn đầu của một công ty mới.

Tại CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
• Đào tạo và cố vấn chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
• Môi trường làm việc năng động và tràn đầy năng lượng.
• Mức lương cạnh tranh (có thể thương lượng).
Địa điểm làm việc:
Thành phố Hồ Chí Minh, theo yêu cầu của công ty chủ quản có thể công tác (lắp máy cho khách, cửa hàng)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 16, Saigon Tower, Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

