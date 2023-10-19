Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ VUIHOC.vn

banner-company

VUIHOC.vn

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
500 - 1000 Nhân viên
https://vuihoc.vn/
0 người theo dõi

Giới thiệu VUIHOC.vn

VUIHOC là trường học trực tuyến cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với sứ mệnh "đem cơ hội tiếp cận bình đẳng các chương trình giáo dục chất lượng cao, chi phí hợp lý tới học sinh trên mọi miền tổ quốc”. Ra mắt vào năm 2019, VUIHOC đã nhanh chóng phát triển và trở thành nền tảng Edtech (Giáo dục - Công nghệ) hàng đầu tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển, VUIHOC đã và đang liên tục nhận được các khoản đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư danh tiếng trong nước và quốc tế.

Với hàng triệu học sinh tải App, trả phí và học tập hàng ngày trên nền tảng công nghệ, VUIHOC đã và đang tiếp tục phát triển các tính năng mới của sản phẩm, tối đa sự tương tác và nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh trong từng khóa học, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tổ chức giáo dục dẫn đầu - giúp hàng triệu học sinh học tập chủ động với sự hào hứng và hiệu quả cao nhất, đồng thời là nền tảng hỗ trợ tốt nhất tới các Thày Cô giáo.

VUIHOC luôn chào đón những cộng sự, người đồng hành tài năng, nhiệt huyết; góp sức xây dựng môi trường làm việc Nhiệt tình - Minh bạch - Thấu hiểu, trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc Tập trung - Cam kết - Đổi mới.

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/vuihoc-vn-ntd142833
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP VIỆT QUANG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP VIỆT QUANG HUY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn GTG
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TM&DV SUN FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TM&DV SUN FOOD VIỆT NAM
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu JobsGO Recruit
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MB Ageas Life Insurance Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Da liễu 247
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP
35 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Hitachi Digital Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hitachi Digital Services
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Uservice Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công Ty TNHH Uservice Việt Nam
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm