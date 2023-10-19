Giới thiệu VUIHOC.vn

VUIHOC là trường học trực tuyến cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với sứ mệnh "đem cơ hội tiếp cận bình đẳng các chương trình giáo dục chất lượng cao, chi phí hợp lý tới học sinh trên mọi miền tổ quốc”. Ra mắt vào năm 2019, VUIHOC đã nhanh chóng phát triển và trở thành nền tảng Edtech (Giáo dục - Công nghệ) hàng đầu tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển, VUIHOC đã và đang liên tục nhận được các khoản đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư danh tiếng trong nước và quốc tế.

Với hàng triệu học sinh tải App, trả phí và học tập hàng ngày trên nền tảng công nghệ, VUIHOC đã và đang tiếp tục phát triển các tính năng mới của sản phẩm, tối đa sự tương tác và nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh trong từng khóa học, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tổ chức giáo dục dẫn đầu - giúp hàng triệu học sinh học tập chủ động với sự hào hứng và hiệu quả cao nhất, đồng thời là nền tảng hỗ trợ tốt nhất tới các Thày Cô giáo.

VUIHOC luôn chào đón những cộng sự, người đồng hành tài năng, nhiệt huyết; góp sức xây dựng môi trường làm việc Nhiệt tình - Minh bạch - Thấu hiểu, trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc Tập trung - Cam kết - Đổi mới.