Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM) làm việc tại Long An thu nhập 11 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 27/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Huyện Bến Lức

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Cơ khí chế tạo, Cơ điện tử, tự động hoá.
-Sử dụng thành thạo các ứng dụng Cad, solid word, Office..
-Đọc hiểu bản vẽ, tài liệu tiếng anh...
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 02 VSIP II-A đường số 15, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, TP Hồ Chí Minh

