Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM) làm việc tại Long An thu nhập 11 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM)
Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Huyện Bến Lức
-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Cơ khí chế tạo, Cơ điện tử, tự động hoá.
-Sử dụng thành thạo các ứng dụng Cad, solid word, Office..
-Đọc hiểu bản vẽ, tài liệu tiếng anh...
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
