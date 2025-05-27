Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
- Hà Nội: 46 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Response and Resolution Proposal towards Customers’ enquiry / Phản hồi và đề xuất các giải pháp cho các yêu cầu của khách hàng
- Provide On-Site Installation, Maintenance Consultancy and Training / Tư vấn và đào tạo về lắp đặt và bảo trì on-site tại địa điểm của khách hàng
- Ensures All Proposed Samples and Products Ordered will be Available and Delivered / Đảm bảo tất cả các sản phẩm và mẫu đặt hàng luôn có sẵn và được giao đúng hạn
- Other duties per supervisor’s request / Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 3 năm kinh nghiệm về bảo trì kỹ thuật ở các sites của khách hàng
- Sẵn sàng di chuyển giữa văn phòng công ty và các sites của khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng năng lực, thưởng kết quả kinh doanh
2 kỳ nghỉ dài trong năm (có hưởng lương): Tết (từ 2 tuần) và Hè (từ 7 ngày)
Cơ hội đào tạo và phát triển toàn cầu
Các phúc lợi khác: hoạt động team building, các hội nhóm thể thao, quà tặng/thưởng vào các dịp đặc biệt (sinh nhật, 1/6, các ngày lễ trong năm…), tri ân nhân viên lâu năm, các giải thưởng cho cá nhân/tập thể…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI