Tuyển Nhân Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
- Hồ Chí Minh: 29 Liễ Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn cho các khách hàng tiềm năng, các cửa hàng kinh doanh trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ... về dịch vụ logistic của SPX.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng.
Thu thập ý tưởng và nhu cầu của khách hàng, từ đó phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại những trải nghiệm tích cực và sự hài lòng cho khách hàng.
Phát triển, thực hiện và đánh giá các chiến lược kinh doanh mới theo từng giai đoạn.
Báo cáo, cập nhật số liệu thống kê về khách hàng và công việc.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng thúc đẩy doanh số bán hàng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Sẵn sàng làm việc trong môi trường năng động và đầy thử thách.
Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
