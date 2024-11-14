Tuyển Nhân Viên Quay Phim thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Lên kế hoạch và thực hiện quay phim cho các video ngắn trên TikTok, video quảng cáo sản phẩm, sự kiện của công ty.

- Chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh của video: góc máy, ánh sáng, bố cục, màu sắc...

- Phối hợp với team Marketing để xây dựng concept và kịch bản video.

- Vận hành thành thạo các thiết bị quay phim, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh.

- Quản lý và bảo quản thiết bị quay phim của công ty.

- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng quay phim mới, đặc biệt là trên nền tảng TikTok.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực quay phim, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quay video TikTok, quảng cáo.

- Thành thạo các kỹ năng quay phim, sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim chuyên nghiệp.

- Có kiến thức về ánh sáng, âm thanh, bố cục, góc máy...

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Có gu thẩm mỹ tốt, am hiểu các xu hướng video trên TikTok là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOCARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực)

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOCARE

