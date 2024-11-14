Tuyển Nhân Viên Quay Phim thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOCARE
- Hồ Chí Minh:
- Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Lên kế hoạch và thực hiện quay phim cho các video ngắn trên TikTok, video quảng cáo sản phẩm, sự kiện của công ty.
- Chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh của video: góc máy, ánh sáng, bố cục, màu sắc...
- Phối hợp với team Marketing để xây dựng concept và kịch bản video.
- Vận hành thành thạo các thiết bị quay phim, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh.
- Quản lý và bảo quản thiết bị quay phim của công ty.
- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng quay phim mới, đặc biệt là trên nền tảng TikTok.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo các kỹ năng quay phim, sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim chuyên nghiệp.
- Có kiến thức về ánh sáng, âm thanh, bố cục, góc máy...
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Có gu thẩm mỹ tốt, am hiểu các xu hướng video trên TikTok là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOCARE Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIOCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
