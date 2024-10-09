Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Cao Phong làm việc tại Kon Tum thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kon Tum: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường Quyết Thắng, TP Kon Tum

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

1. QUẢN LÝ KINH DOANH

- Lên chiến lược, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh bán lẻ tại chi nhánh.

- Quản lý các hoạt động kinh doanh tại chi nhánh nhằm tối ưu hóa các hoạt động bán hàng, dịch vụ khách hàng và đảm bảo chỉ tiêu hoạt động đã được phê duyệt.

- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.

- Nghiên cứu đề xuất và triển khai các chương trình sales, marketing...

- Đảm bảo doanh số tại sàn đạt chỉ tiêu được giao.

- Đánh giá, báo cáo kinh doanh, nhân sự hàng tháng.

- Triển khai trưng bày hàng hóa theo đúng chuẩn mực của Công ty nhằm đảm bảo tính nhất quán trong việc trưng bày hàng hóa, yêu cầu về nhận dạng thương hiệu.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ, thái độ phục vụ của nhân viên tại chi nhánh.

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám Đốc.

2. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

- Hoạch định và tổ chức thực hiện công việc theo chức năng từng vị trí.

- Tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ Nhân viên bán hàng.

- Cập nhật và phổ biến kịp thời các chính sách, quy định, quy trình tới CBNV trong bộ phận.

3. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

- Xử lý/ hỗ trợ nhân viên xử lý các công việc phát sinh liên quan đến hành chính

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh/ kinh tế. Kinh nghiệm: - Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý siêu thị/cửa hàng nội thất Kiến thức chuyên môn & các kỹ năng khác: - Hiểu biết sâu về lĩnh vực bán lẻ ngành nội thất - Kỹ năng quản lý (kinh doanh, nhân sự) - Kỹ năng lập kế hoạch

Học vấn:

Kinh nghiệm:

Kiến thức chuyên môn & các kỹ năng khác:

Tại Công Ty TNHH Cao Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Tháng 13 theo quy định

- Các khoản thưởng: Thưởng doanh số, thưởng Lễ, Tết

- Chế độ công đoàn: Quà sinh nhật, hiếu/hỉ, quà các ngày Lễ, quà cưới, thăm hỏi ốm đau nằm viện...

- Chế độ Bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN)

- Thử việc nhận lương đầy đủ.

- Được training bài bản trước khi làm, học việc được tính nguyên lương

- Môi trường làm việc công bằng, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cao Phong

