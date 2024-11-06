Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 5, tòa nhà sky line , Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thời gian làm việc: Từ 08h-17h từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h-13h)

- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Công ty

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing và các kênh truyền thông .

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông offline: Tờ rơi, tờ gấp, poster, bandroll, backdrop, giấy mời, standee, bảng biển ngày lễ, sự kiện, v.v...

- Chỉnh sửa hình ảnh theo nội dung bài viết để minh họa.

- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực

– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...

– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...

– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin