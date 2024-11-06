Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Công nghệ Thông tin

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 5, tòa nhà sky line , Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thời gian làm việc: Từ 08h-17h từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h-13h)
- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Công ty
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing và các kênh truyền thông .
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông offline: Tờ rơi, tờ gấp, poster, bandroll, backdrop, giấy mời, standee, bảng biển ngày lễ, sự kiện, v.v...
- Chỉnh sửa hình ảnh theo nội dung bài viết để minh họa.
- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thiet-ke-do-hoa-thu-nhap-10-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job242919
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 USD Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Trên 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu
Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại The Garden làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Thương Mại The Garden
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou
2 - 2.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Phòng khám Đa khoa Vietlife
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH ES Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH ES Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm