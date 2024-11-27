Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MADDONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MADDONE
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MADDONE

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 168/11 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

1. Quản lý dự án:
- Xây dựng kế hoạch, ngân sách mua hàng và kiểm soát việc thực hiện mua hàng. Kết nối và làm việc với các nhà cung cấp/ người bán (KOL, Nhà sản xuất,...)
- Đàm phán giá và kiểm soát chất lượng dịch vụ Nhà cung cấp.
- Hoàn thành các báo cáo tuần/ tháng/ quý/ năm
2. Phát triển kinh doanh - Chăm sóc khách hàng:
3. Xây dựng đội ngũ:
- Đào tạo và quản lý các thành viên trong nhóm

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức - Trình độ chuyên môn:
Kỹ năng:
Phẩm chất:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MADDONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 14tr-17tr + thưởng Bonus theo dự án
- Du lịch hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...), tháng lương 13
- Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MADDONE

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 96 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất