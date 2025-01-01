Công việc Việc làm tổ chức sự kiện-
Nhu cầu tuyển dụng việc làm tổ chức sự kiện đang gia tăng mạnh mẽ tại Hà Nội và TP.HCM, với mức lương phổ biến dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Các vị trí chuyên gia hoặc giám đốc sự kiện đòi hỏi chuyên môn và khả năng tổ chức, quản lý cao hơn, có thể đạt thu nhập lên tới 50.000.000 VNĐ/tháng.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tổ chức sự kiện
Tổ chức sự kiện là một ngành dịch vụ chuyên nghiệp, yêu cầu sự kết hợp giữa sáng tạo và kỹ năng quản lý để lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện nhằm mục đích kỷ niệm, giáo dục, marketing.... Vai trò của việc tổ chức sự kiện trong nền kinh tế hiện đại là vô cùng quan trọng, giúp kết nối con người và cộng đồng, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác và quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp.
Theo thống kê trên trang redevent, ngành tổ chức sự kiện đã tạo ra gần 26 triệu việc làm và đóng góp 1,5 nghìn tỷ USD vào GDP toàn cầu vào năm 2017. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng thị phần của ngành sự kiện tại TP.HCM đã gần đạt ngưỡng 2.000 tỷ đồng vào năm 2019.
Với sự phục hồi sau đại dịch Covid-19, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện đang tăng mạnh. Hiện có hàng nghìn vị trí việc làm đang được tuyển dụng trên các trang tuyển dụng lớn. UFI, Explori và nhóm Các nhà tổ chức sự kiện độc lập dự đoán cơ hội phát triển trong ngành này rất lớn, đặc biệt là với sự gia tăng của các sự kiện trực tuyến và kết hợp trực tiếp - trực tuyến (hybrid) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
2. Mức lương trung bình của tổ chức sự kiện
Trung bình, nhân viên tổ chức sự kiện có thể đạt được mức thu nhập từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, với những vị trí đòi hỏi chuyên môn cao như giám đốc sự kiện hoặc các chuyên gia quản lý sự kiện, thu nhập có thể lên tới 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.
|Việc làm Tổ chức sự kiện
|Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|Thực tập sinh tổ chức sự kiện
|3.000.000 - 5.000.000
|Nhân viên tổ chức sự kiện
|6.000.000 - 12.000.000
|Chuyên viên tổ chức sự kiện
|7.000.000 - 15.000.000
|Trưởng nhóm tổ chức sự kiện
|8.000.000 - 15.000.000
|Trưởng phòng tổ chức sự kiện
|20.000.000 - 30.000.000
Mức lương trong ngành tổ chức sự kiện tại Việt Nam có sự dao động lớn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như.
-
Tính chất công việc: Các vị trí yêu cầu kỹ năng chuyên sâu, quản lý sự kiện lớn hoặc có yếu tố sáng tạo cao thường có mức lương cao hơn so với các công việc hỗ trợ hay tổ chức sự kiện nhỏ.
-
Theo khu vực: Mức lương có thể cao hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM so với các khu vực khác, do nhu cầu và quy mô sự kiện lớn hơn.
-
Theo lĩnh vực: Lĩnh vực tổ chức sự kiện lớn, như hội nghị quốc tế, triển lãm hay sự kiện marketing, thường có mức lương cao hơn so với các sự kiện nhỏ như tiệc cưới hay sự kiện riêng tư.
-
Theo kinh nghiệm: Nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, kỹ năng quản lý sự kiện và khả năng xử lý tình huống phức tạp sẽ nhận được mức lương cao hơn.
-
Theo quy mô doanh nghiệp: Các công ty tổ chức sự kiện lớn, có nhiều dự án quy mô và đối tác quốc tế thường trả lương cao hơn cho nhân viên so với các doanh nghiệp nhỏ.
3. Những lĩnh vực tuyển nhân viên tổ chức sự kiện
Hiện nay, ứng viên dễ dàng tìm việc làm tổ chức sự kiện trong các lĩnh vực khác nhau, từ truyền thông doanh nghiệp đến tổ chức các sự kiện giải trí hay tiệc cưới. Mỗi lĩnh vực có những yêu cầu và đặc thù riêng nhưng điểm chung là đều cần đến những nhân viên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, sáng tạo và có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.
- Truyền thông sự kiện doanh nghiệp
Ngày nay, các doanh nghiệp cần nhân viên truyền thông tổ chức sự kiện lên kế hoạch và thực hiện các hội thảo, lễ ra mắt sản phẩm, sự kiện kỷ niệm công ty… nhằm tăng cường hình ảnh thương hiệu hoặc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Những sự kiện này yêu cầu khả năng nắm bắt xu hướng thị trường, kết nối với đối tác và khách hàng, cùng với khả năng thiết kế chương trình ấn tượng.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và khả năng truyền thông hiệu quả để giúp sự kiện đạt được mục tiêu quảng bá cao.
- Tổ chức sự kiện mảng giải trí
Lĩnh vực tổ chức sự kiện giải trí, đặc biệt là trong các chương trình âm nhạc, lễ hội, show diễn, hoặc các sự kiện liên quan đến nghệ sĩ, người mẫu… đang trở thành một thị trường sôi động và rất cần đội ngũ nhân viên tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm. So với các việc làm tổ chức sự kiện khác, mảng này đòi hỏi khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và sáng tạo để tổ chức các chương trình lớn, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.
Bên cạnh việc quản lý các yếu tố kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, nhân viên tổ chức sự kiện còn phải lên kế hoạch chi tiết về kịch bản chương trình, lựa chọn địa điểm và phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ như trang trí, bảo vệ, quản lý khách mời… Lĩnh vực giải trí yêu cầu người tổ chức sự kiện có khả năng làm việc dưới áp lực cao và sáng tạo không ngừng.
- Tổ chức sự kiện nhà hàng, tiệc cưới
Trong mảng này, nhân viên tổ chức sự kiện chủ yếu làm việc với các cặp đôi hoặc gia đình để lên kế hoạch cho các buổi tiệc trọng đại như đám cưới, tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm.
Yêu cầu đối với vị trí công việc này đó là khả năng xác định đúng nhu cầu và tâm lý của khách hàng, từ đó tìm kiếm và phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ như ăn uống, trang trí, âm thanh ánh sáng, giúp khách hàng có được trải nghiệm tuyệt vời nhất trong ngày trọng đại.
- Tổ chức sự kiện hội thảo, hội nghị
Tổ chức sự kiện hội thảo và hội nghị là một trong những lĩnh vực rất phổ biến, đặc biệt là trong các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp hoặc các tổ chức phi lợi nhuận. Nhân viên tổ chức sự kiện trong lĩnh vực này cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nội dung chương trình, lập kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, thiết bị hỗ trợ như máy chiếu, âm thanh…
Các sự kiện hội thảo hay hội nghị thường có quy mô lớn, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch. Những sự kiện này cần có sự quản lý thời gian chính xác, đảm bảo các diễn giả có thể phát biểu đúng giờ và tạo ra một môi trường phù hợp cho việc trao đổi, học hỏi giữa các tham dự viên.
4. Mô tả công việc chi tiết của nhân viên tổ chức sự kiện
Là những người đứng sau hậu trường, góp phần tạo nên những sự kiện thành công, mang lại ấn tượng sâu sắc và sự hài lòng cho khách hàng, công việc của một việc làm tổ chức sự kiện gồm các khâu nghiên cứu đối tượng mục tiêu, xây dựng kế hoạch chi tiết, đến việc phối hợp với các đối tác và triển khai sự kiện một cách hiệu quả.
- Nghiên cứu đối tượng và xác định mục tiêu
Công việc đầu tiên của nhân viên tổ chức sự kiện là tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng hoặc các bộ phận liên quan, từ đó nghiên cứu để đưa ra ý tưởng phù hợp với đối tượng và mục tiêu của sự kiện để đưa ra ý tưởng sáng tạo cho sự kiện. Việc này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường mục tiêu, xu hướng mới nhất và nhu cầu của khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết cho sự kiện
Khi đã có được ý tưởng cho sự kiện, nhân viên tổ chức sẽ bắt tay vào việc lên kế hoạch chi tiết cho sự kiện. Nhiệm vụ này bao gồm xác định thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình kịch bản và dự toán ngân sách. Bản kế hoạch sau đó sẽ được trình bày với khách hàng hoặc cấp trên để xem xét và điều chỉnh, nhằm đảm bảo rằng mọi yếu tố của sự kiện đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Ngoài ra, công việc này còn yêu cầu nhân viên lập kế hoạch dự phòng cho các tình huống có thể phát sinh, như thay đổi thời tiết hoặc các sự cố về kỹ thuật.
- Tìm kiếm và lựa chọn các đơn vị phù hợp để hợp tác
Để sự kiện diễn ra suôn sẻ, nhân viên tổ chức cần dựa trên yêu cầu của sự kiện để tìm kiếm và lựa chọn các đơn vị hợp tác uy tín, cung cấp các dịch vụ cần thiết như âm thanh, ánh sáng, trang trí, hay dịch vụ ẩm thực. Quy trình này yêu cầu sự phân chia công việc rõ ràng và sự phối hợp giữa các bộ phận để đảm bảo rằng mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện đúng hạn.
- Tiến hành tổ chức sự kiện
Giai đoạn quan trọng nhất trong công việc của nhân viên tổ chức sự kiện chính là việc triển khai và giám sát sự kiện khi nó diễn ra. Từ việc điều phối các hoạt động đến giải quyết các tình huống bất ngờ, nhân viên tổ chức sự kiện phải luôn giữ được sự tỉnh táo và linh hoạt trong khi xử lý các tình huống.
Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng xử lý tình huống nhanh chóng. Ngoài ra, họ cũng cần chuẩn bị một kế hoạch dự phòng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, đảm bảo sự kiện vẫn tiếp tục suôn sẻ và thành công.
Lưu ý: Công việc cụ thể của một nhân viên tổ chức sự kiện có thể thay đổi tùy theo từng vị trí và lĩnh vực đặc thù mà họ đảm nhận.
5. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên tổ chức sự kiện
Việc làm nhân viên tổ chức sự kiện không chỉ yêu cầu những kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn đòi hỏi ứng viên phải trang bị các kỹ năng mềm quan trọng để có thể đáp ứng các công việc đòi hỏi tính chất khối lượng lớn và công việc căng thẳng. Những kỹ năng và tố chất dưới đây sẽ giúp ứng viên làm việc hiệu quả, đảm bảo sự kiện được tổ chức thành công và mang lại ấn tượng sâu sắc cho khách hàng.
-
Kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm: Công việc tổ chức sự kiện luôn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan. Kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức công việc hợp lý là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
-
Tính chủ động và chăm chỉ: Công việc này đòi hỏi nhân viên phải chủ động trong mọi tình huống, sắp xếp công việc hợp lý và luôn duy trì tinh thần làm việc năng động, sáng tạo. Bên cạnh đó, nhân viên cần phải kiên nhẫn và chịu được áp lực cao, vì công việc sẽ rất bận rộn và đôi khi phải làm việc vào những giờ không cố định.
-
Kỹ năng xử lý tình huống nhanh chóng: Các sự kiện thường có thể phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn. Vì vậy, nhân viên tổ chức sự kiện cần có khả năng xử lý tình huống linh hoạt và đưa ra các giải pháp kịp thời để giải quyết sự cố trong quá trình tổ chức.
-
Sự sáng tạo và óc thẩm mỹ: Khả năng sáng tạo giúp nhân viên tổ chức sự kiện thiết kế các ý tưởng mới lạ, thú vị, mang lại dấu ấn cho từng sự kiện. Đồng thời, óc thẩm mỹ sẽ giúp tạo ra một không gian sự kiện hoàn hảo, từ đó nâng cao giá trị thẩm mỹ và cảm xúc của người tham dự.
-
Đam mê và nhiệt huyết với công việc: Công việc tổ chức sự kiện đòi hỏi nhân viên có sự đam mê mãnh liệt và nhiệt huyết với nghề. Điều này sẽ giúp họ vượt qua những thử thách và khó khăn trong công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra trôi chảy và đạt hiệu quả cao.
-
Khả năng giao tiếp và làm việc với đối tác: Việc tổ chức sự kiện thường xuyên yêu cầu giao tiếp với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Do đó, nhân viên tổ chức sự kiện cần phải có khả năng giao tiếp tốt, đảm bảo mọi công việc liên quan được thực hiện đúng kế hoạch.
-
Khả năng làm việc dưới áp lực và giữ bình tĩnh: Công việc tổ chức sự kiện yêu cầu nhân viên có thể làm việc trong môi trường đầy áp lực và giữ tâm lý ổn định để xử lý mọi tình huống xảy ra một cách chuyên nghiệp.
-
Sức khỏe tốt và sự linh hoạt: Công việc tổ chức sự kiện thường phải di chuyển nhiều và yêu cầu sức khỏe tốt để có thể làm việc liên tục và duy trì sự hiệu quả cao. Sự nhanh nhẹn và khả năng thích ứng linh hoạt với các tình huống cũng rất quan trọng.
Lưu ý: Các yêu cầu tuyển dụng cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào đặc thù và yêu cầu riêng biệt của từng công ty, lĩnh vực tổ chức sự kiện, hoặc loại hình sự kiện mà doanh nghiệp đảm nhận.
6. Khu vực tuyển dụng nhân viên tổ chức sự kiện nhiều nhất
Hà Nội và TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng tuyển dụng trong ngành này, với nhiều công ty và tổ chức sự kiện lớn đang tìm kiếm nhân sự có kỹ năng tổ chức và quản lý. Bên cạnh đó, các tỉnh như Bình Định và Hưng Yên cũng đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu trong các công ty mới hoặc các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động.
- Nhân viên tổ chức sự kiện Hà Nội
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tổ chức sự kiện tại Hà Nội rất lớn, đặc biệt là các vị trí như: trưởng nhóm sự kiện, chuyên viên tổ chức sự kiện, event planner, thiết kế sân khấu, quản lý dự án sự kiện. Các công ty truyền thông, công ty tổ chức sự kiện lớn, khách sạn, nhà hàng đều có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho lĩnh vực này.
Số lượng tin tuyển dụng trên các nền tảng trực tuyến cho thấy Hà Nội cần tuyển mới tương đối cao việc làm tổ chức sự kiện mỗi tháng với mức lương trung bình dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Những công ty tại Hà Nội đặc biệt chú trọng đến nhân sự có kinh nghiệm, khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và quản lý sự kiện quy mô lớn.
- Nhân viên tổ chức sự kiện TP.HCM
Tương tự như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cũng là một thị trường sôi động cho ngành tổ chức sự kiện. Thành phố này có nhiều công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn, cùng với đó là sự phát triển của ngành giải trí, thời trang, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho những người làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.
Theo các khảo sát và số liệu từ các trang tuyển dụng trực tuyến, TP.HCM luôn đứng đầu trong các khu vực có số lượng tuyển dụng việc làm tổ chức sự kiện, với hàng nghìn vị trí mỗi tháng. TP.HCM đặc biệt tuyển dụng các vị trí như trưởng nhóm tổ chức sự kiện, project manager, chuyên viên điều phối sự kiện, kỹ thuật viên âm thanh ánh sáng và nhân viên hỗ trợ sự kiện… với mức lương dao động từ 9.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng
- Nhân viên tổ chức sự kiện Bình Định
Bình Định, mặc dù không phải là một thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nhưng trong những năm gần đây, ngành du lịch và tổ chức sự kiện tại đây đã phát triển mạnh mẽ. Sự tăng trưởng của các khu du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bình Định cho vị trí tổ chức sự kiện ở mức ổn định.
Các công ty tại Bình Định thường tìm kiếm các vị trí như nhân viên hỗ trợ tổ chức sự kiện, trợ lý tổ chức sự kiện và chuyên viên điều phối sự kiện... mức lương dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
Dựa trên số liệu từ các trang tuyển dụng trực tuyến, tại Bình Định có hàng trăm tin việc làm tổ chức sự kiện mỗi tháng và có xu hướng tăng mạnh trong các mùa lễ hội và sự kiện lớn. Đây là cơ hội tốt cho những ứng viên mong muốn làm việc tại một tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch và sự kiện.
- Nhân viên tổ chức sự kiện Hưng Yên
Hưng Yên, mặc dù chưa phải là khu vực đứng đầu trong tuyển dụng việc làm tổ chức sự kiện, nhưng đang phát triển mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Những năm gần đây, tỉnh này đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu tuyển dụng nhân viên tổ chức sự kiện, đặc biệt là các sự kiện doanh nghiệp và các hội nghị, triển lãm, lễ kỷ niệm.
Theo số liệu từ các nền tảng tuyển dụng việc làm tại Hưng Yên, nơi đây đang có nhu cầu tuyển dụng tăng dần trong ngành tổ chức sự kiện, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp tại đây. Trung bình mỗi tháng có hàng trăm vị trí việc làm tổ chức sự kiện được đăng tuyển. Trong đó, các vị trí tuyển dụng nhiều gồm trợ lý tổ chức sự kiện, nhân viên hỗ trợ sự kiện và quản lý sự kiện… chủ yếu tập trung vào các công ty tổ chức sự kiện nhỏ lẻ và các doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức sự kiện nội bộ.
Tại Việt Nam, thị trường việc làm tổ chức sự kiện chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Các sự kiện trực tuyến và hybrid ngày càng phổ biến, mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho các chuyên gia trong lĩnh vực này. Ứng viên có chuyên môn cao và sáng tạo dễ dàng tìm được công việc với thu nhập hấp dẫn ở các lĩnh vực hội nghị, tiệc cưới và sự kiện doanh nghiệp.