Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LK11.6 ĐƯỜNG N3, P. Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Công ty Cổ Phần Greenlube Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh, sẽ được đào tạo để làm việc trong vòng 4 tháng. Nếu đạt yêu cầu công ty sẽ ký hợp đồng chính thức với mức lương thỏa thuận. Cụ thể công việc:

• Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng;

• Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng từ nguồn data khách hàng công ty cung cấp;

• Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, sms, ...;

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp phòng kỹ thuật giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng;

• Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại;

• Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng được giao;

• Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....;

• Báo cáo công việc kinh doanh lên người phụ trách trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên còn 5, 6 tháng sẽ tốt nghiệp, ngành Kỹ Thuật Hóa học, Cơ Khí Chế Tạo Máy, Quản Trị Kinh Doanh, các khối ngành kinh tế, ưu tiên các ứng viên ngành Kỹ Thuật Hóa Học, Cơ Khí Chế Tạo Máy.

Ứng viên còn 5, 6 tháng sẽ tốt nghiệp,

Kỹ Thuật Hóa học, Cơ Khí Chế Tạo Máy, Quản Trị Kinh Doanh

ưu tiên các ứng viên ngành Kỹ Thuật Hóa Học, Cơ Khí Chế Tạo Máy.

Có kiến thức về ngành dầu nhớt là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 1.000.000đ + hoa hồng(3%);

Lương chính thức: thỏa thuận sau 4 tháng;

Được đào tạo về sản phẩm, các kỹ năng sales, các vấn đề về kỹ thuật phục vụ cho công việc;

Sau khi trở thành nhân viên chính thức: hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật, team building, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.