Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 355 Thống Nhất, Phường Thông Tây Hội, Gò Vấp, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Quản lý hoạt động của cửa hàng
Xây dựng kế hoạch vận hành chi tiết theo từng ca làm việc.
Triển khai kế hoạch vận hành tới các trưởng ca.
Kiểm tra vệ sinh cửa hàng.
Kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất và thiết bị vận hành.
Lên kế hoạch bảo trì thiết bị định kỳ.
2. Quản lý nhân sự
Phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên theo ca.
Theo dõi, chấm công và cập nhật bảng công theo ngày.
Giám sát nhân viên thực hiện nhiệm vụ trong ca.
Tổ chức họp định kỳ với trưởng ca và nhân viên.
Đánh giá năng suất làm việc của nhân viên.
3. Quản lý doanh thu và lợi nhuận
Theo dõi báo cáo doanh thu qua hệ thống CSM.
Đối chiếu số liệu doanh thu với tiền thực thu.
Kiểm kê kho định kỳ theo lịch.
Báo cáo tồn kho và doanh thu lên cấp trên.
Đề xuất biện pháp cải thiện doanh thu khi cần thiết.
4. Chăm sóc khách hàng
Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng trong ca làm việc.
Giải quyết khiếu nại tại chỗ hoặc chuyển lên cấp trên.
Ghi nhận mức độ hài lòng của khách hàng.
Đề xuất chương trình khuyến mãi phù hợp với nhu cầu khách hàng.
5. Vận hành hệ thống cửa hàng
Theo dõi và nhập dữ liệu thu/chi vào phần mềm quản lý.
Giám sát quá trình kiểm kho của trưởng ca, tạp vụ và nhân viên.
Đánh giá năng suất làm việc của từng bộ phận.
Kiểm tra định kỳ các bộ phận trong cửa hàng.
6. Quản trị rủi ro
Giám sát hệ thống camera an ninh thường xuyên.
Báo cáo các sự cố bất thường lên cấp trên.
Xử lý nhanh các sự cố như mất điện, lỗi hệ thống.
Đưa ra các phương án phòng ngừa rủi ro.
7. Tuân thủ quy định pháp lý
Cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh.
Kiểm tra giấy tờ pháp lý như giấy phép kinh doanh, VSATTP.
Đảm bảo các tài liệu pháp lý luôn được lưu trữ đầy đủ.
Báo cáo các vấn đề pháp lý phát sinh lên cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong ngành F&B, Cyber hoặc lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nhân viên.
Hiểu biết về vận hành cyber internet, dịch vụ khách hàng và quản lý doanh thu.
Có kinh nghiệm trong kiểm soát chất lượng dịch vụ, sản phẩm.
Kỹ năng làm việc với nhiều phòng ban, đặc biệt là Phòng Nhân sự, Đào tạo, Kế toán, QA-QC.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực cao.
Thành thạo tin học văn phòng, có thể sử dụng phần mềm quản lý bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp + Lương KPI
Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi cơ bản như: Máy tính làm việc cá nhân, BHXH, nghỉ phép năm, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết...
Công ty tổ chức sinh nhật, liên hoan nhà hàng, khách sạn định kỳ, du lịch hè, Tất niên.
Được cấp tài khoản VIP tại chuỗi Cyber Vikings với mức siêu giảm giá.
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, Công ty đang giai đoạn mở rộng & phát triển
Địa điểm làm việc: Linh động giữa các cửa hàng
1. HOÀNG KIẾM: Tầng 3, 64 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. CẦU GIẤY: Số 20, ngõ 165 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
3. HOÀNG MAI: Tầng 4, 697 Giài Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
4. HAI BÀ TRƯNG: 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lễ Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
5. VĨNH PHÚC: Tầng 5, 6, 7, 8, 713 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc,Q. Ba Đình, Hà Nội
6. XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH: Xô Viết Nghệ Tĩnh, 512 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, HCM
7. HOÀNG VĂN THỤ: 431A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, HCM
8. NGUYỄN TƯ GIẢN: 11 Nguyễn Tư Giản, P12, Quận Gò Vấp, HCM
9. LÊ QUANG ĐỊNH: 259 Lê Quang Định, P7, Bình Thạnh, HCM
10: NGUYỄN THỊ THẬP: 300 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, HCM
11: LÊ VĂN VIỆT: Lê Văn Việt, Quận 9, HCM
12: TRẦN NÃO: 67 Trần Não, Phường An Khánh, Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 189A Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

