Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Kế toán bán hàng

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Là vị trí kết nối giữa bộ phận kế toán và bộ phận kinh doanh cũng như các bộ phận khác để thực hiện công việc.
Cập nhật các chính sách, giá thành của những sản phẩm mới vào phần mềm kế toán.
Tiếp nhận thông tin, đơn hàng, giao dịch từ bộ phận kinh doanh. Kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng bao gồm: thông tin khách hàng (tên người giao dịch, tên cửa hàng), thông tin hàng hóa, các thỏa thuận trên đơn hàng (chính sách, chiết khấu, …)
Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho phòng Kế toán.
Theo dõi, cập nhật, phân loại khách hàng để quản lý khách hàng, tham mưu đề xuất để có thể đưa ra nhưng chính sách bán hàng phù hợp.
Thực hiện việc đối chiếu với kế toán kho và thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày.
Lưu trữ, bảo đảm và bảo mật các chứng từ kế toán.
Kiểm tra, đối soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán tổng hợp và luân chuyển theo đúng trình tự.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn, chuyên môn : Đại học đúng chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Kỹ năng tin học : Sử dụng máy tính thành thạo
Sử dụng được các phần mềm kế toán, Word, Excel.
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Thái độ, tố chất cần có : Nhiệt huyết, trung thực, cẩn thận, bảo mật, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại công ty không trừ vào lương
Thưởng quý, năm, tháng lương thứ 13
Môi trường làm việc thân thiện
Có cơ hội phát triển lên thành trưởng nhóm
Đóng BHXH, công đoàn, du lịch, nghỉ mát... theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Vị Trí Công Việc

Khu Vực

