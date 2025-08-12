Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hồng Môn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 38, Đường Số 46, Phường.Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Đi thị trường, phát triển mạng lưới bán hàng, khách hàng B2B, B2C tại khu vực Miền Nam

- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu: nhà thầu, chủ đầu tư, công trình, dự án xây dựng...

- Quản lý & tăng doanh số bán hàng tại các khu vực được giao.

- Bám sát tiến độ kế hoạch và hợp đồng với khách hàng

- Nắm bắt đầy đủ thông tin tình huống phát sinh để xử lý trực tiếp và thông báo cho cấp trên

- Các sản phẩm chính như: Cổng xếp, cổng trượt, cổng biệt thự, cổng barrier trạm thu phí, cửa kính tự động, cửa cuốn, cột cờ, nhà bảo vệ ...

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ, 22 - 45 tuổi

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên với các ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên và đặc biệt là những người có niềm đam mê với lĩnh vực kinh doanh.

- Đặc biệt chú trọng đến ứng viên tốt nghiệp các ngành đào tạo như Xây dựng, Cơ Khí, Kinh tế, hoặc Ngoại Thương.

- Yêu cầu khả năng quản lý xuất sắc, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với cấp trên, đồng nghiệp và đối tác.

- Tích cực trong việc học hỏi và sẵn sàng trau dồi kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Tại Công Ty TNHH Hồng Môn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản 8-10 triệu (tùy theo năng lực) + hoa hồng. Thu nhập từ 10-50 triệu/tháng.

- Hỗ trợ ăn trưa và khoản xăng xe.

- Thử việc: Thời gian thử việc từ 2 đến 3 tháng.

Ngày nghỉ:

- 12 ngày phép trên 1 năm theo quy định.

- Các chính sách lễ, tết, ốm, đau, hỷ, ...

- Đi du lịch và khám sức khỏe hằng năm.

Phúc lợi:

- Xét duyệt tăng lương theo quy định của Công ty.

- Hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hồng Môn

