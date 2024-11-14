Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 2 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ hành chính cho Ban Giám Đốc (BGĐ), đảm bảo công việc của BGĐ được thực hiện một cách hiệu quả, chính xác, và kịp thời

- Đại diện cho BGĐ trong các giao dịch, liên lạc, và hợp tác với các bộ phận nội bộ và bên ngoài

- Theo dõi, kiểm tra, và báo cáo về tiến độ và kết quả của các dự án và hoạt động của công ty

- Nghiên cứu, thu thập, và phân tích các thông tin liên quan đến lĩnh vực BGĐ yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Sinh viên làm việc Fulltime

- Biết cách sắp xếp công việc được giao 1 cách logic, gọn gàng

- Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi

- Lương TTS 2 triệu/ tháng

- Công ty không hỗ trợ mộc

- Có cơ hội thành nhân viên chính thức khi hoàn thành tốt kỳ thực tập

- Các chế độ chính sách của công ty: nghỉ lễ, tết, du lịch... và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, đào tạo, teambuilding, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/11...) khi làm nhân viên chính thức

- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Thời gian làm việc: T2-T6 (sáng 8h-12h, Chiều 13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển

