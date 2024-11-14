Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 2 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 2 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 2 Triệu

- Hỗ trợ hành chính cho Ban Giám Đốc (BGĐ), đảm bảo công việc của BGĐ được thực hiện một cách hiệu quả, chính xác, và kịp thời
- Đại diện cho BGĐ trong các giao dịch, liên lạc, và hợp tác với các bộ phận nội bộ và bên ngoài
- Theo dõi, kiểm tra, và báo cáo về tiến độ và kết quả của các dự án và hoạt động của công ty
- Nghiên cứu, thu thập, và phân tích các thông tin liên quan đến lĩnh vực BGĐ yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Sinh viên làm việc Fulltime
- Biết cách sắp xếp công việc được giao 1 cách logic, gọn gàng
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương TTS 2 triệu/ tháng
- Công ty không hỗ trợ mộc
- Có cơ hội thành nhân viên chính thức khi hoàn thành tốt kỳ thực tập
- Các chế độ chính sách của công ty: nghỉ lễ, tết, du lịch... và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, đào tạo, teambuilding, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/11...) khi làm nhân viên chính thức
- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Thời gian làm việc: T2-T6 (sáng 8h-12h, Chiều 13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201, Tầng 2, LK 9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

