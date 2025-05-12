Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng, làm hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thông tin dữ liệu..\\

Hỗ trợ kinh doanh trong việc liên hệ, chăm sóc với các đối tác phân phối sản phẩm B2B theo danh sách sẵn được cung cấp

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng

Các công việc khác được quản lý giao

Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác

Thông tin chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân.

- Học từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, truyền thông

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống với đối tác

- Giao tiếp tốt, sử dụng tốt tin học văn phòng

- Ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 3-5tr

Làm full time

Hỗ trợ dấu mộc

Cơ hội thăng tiến sau 3 – 6 tháng nếu làm tốt, được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức.

Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh

Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng doanh thu kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin