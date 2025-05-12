Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
- Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng, làm hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thông tin dữ liệu..\\
Hỗ trợ kinh doanh trong việc liên hệ, chăm sóc với các đối tác phân phối sản phẩm B2B theo danh sách sẵn được cung cấp
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng
Các công việc khác được quản lý giao
Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác
Thông tin chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, truyền thông
- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống với đối tác
- Giao tiếp tốt, sử dụng tốt tin học văn phòng
- Ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì
Làm full time
Hỗ trợ dấu mộc
Cơ hội thăng tiến sau 3 – 6 tháng nếu làm tốt, được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức.
Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh
Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng doanh thu kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
