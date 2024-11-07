Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Được hướng dẫn thực hiện các công việc:
Soạn thảo hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng và chứng từ thanh toán hợp đồng
Tìm kiếm nhà cung cấp và đặt hàng
Tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban liên quan, liên hệ nhà cung cấp báo giá và đàm phán giá
Theo dõi đơn hàng, xử lý các sự cố phát sinh
Hỗ trợ thúc đẩy nhà cung cấp giao hàng đúng hạn và lấy chứng từ chính xác.
Thực hiện các công việc giao nhận hàng mẫu đơn giản cho dự án.
Lưu trữ chứng từ và giấy tờ hợp lý cho từng nhiệm vụ được phân công.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối thực tập full-time (ưu tiên các bạn chuyên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng)
- Biết sử dụng tiếng Trung cơ bản
- Sử dụng thành thạo Word, Excel
- Cẩn thận, tỉ mỉ trong việc soạn thảo hợp đồng, giấy tờ có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập 3,000,000đ/ tháng
- Đánh giá, đóng dấu xác nhận thực tập
- Được đào tạo, hướng dẫn tận tình
- Môi trường làm việc trẻ, phù hợp các bạn trẻ năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 21 RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

