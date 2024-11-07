Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Quận 3

Được hướng dẫn thực hiện các công việc:

Soạn thảo hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng và chứng từ thanh toán hợp đồng

Tìm kiếm nhà cung cấp và đặt hàng

Tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban liên quan, liên hệ nhà cung cấp báo giá và đàm phán giá

Theo dõi đơn hàng, xử lý các sự cố phát sinh

Hỗ trợ thúc đẩy nhà cung cấp giao hàng đúng hạn và lấy chứng từ chính xác.

Thực hiện các công việc giao nhận hàng mẫu đơn giản cho dự án.

Lưu trữ chứng từ và giấy tờ hợp lý cho từng nhiệm vụ được phân công.

- Sinh viên năm cuối thực tập full-time (ưu tiên các bạn chuyên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng)

- Biết sử dụng tiếng Trung cơ bản

- Sử dụng thành thạo Word, Excel

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong việc soạn thảo hợp đồng, giấy tờ có liên quan.

- Hỗ trợ thực tập 3,000,000đ/ tháng

- Đánh giá, đóng dấu xác nhận thực tập

- Được đào tạo, hướng dẫn tận tình

- Môi trường làm việc trẻ, phù hợp các bạn trẻ năng động

