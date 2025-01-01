Công việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Nhu cầu tuyển dụng việc làm logistics hiện nay tăng cao, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Việc làm logistics đang có mức lương cạnh tranh từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê kinh doanh và muốn làm việc trong môi trường năng động.

1. Nhu cầu việc làm Logistics hiện nay

Thị trường tuyển dụng việc làm Logistic đang có nhu cầu rất cao. Cụ thể theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, trong giai đoạn 2020 - 2025 việc làm ngành logistics chiếm khoảng 5% trong tổng số 310.000 - 330.000 nhu cầu tuyển dụng việc làm mới mỗi năm tại thành phố.

Mỗi tháng, trên các nền tảng tuyển dụng hơn 2.500 bài đăng tuyển dụng việc làm logistics mới, bao gồm các vị trí từ nhân viên kho bãi, vận hành chuỗi cung ứng đến các chuyên viên quản lý dự án logistics. Có thể thấy, sự bùng nổ của thương mại điện tử là động lực chính thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm logistics.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Logistics Việt Nam, có đến hơn 50% doanh nghiệp ngành logistics có nhu cầu tuyển dụng thêm 15% - 20% nhân viên trong ngành. Tuy nhiên, nguồn cung lao động có đào tạo việc làm logistics mới chỉ chiếm khoảng 5 - 7% số lao động hiện nay, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm người có tay nghề cao và kinh nghiệm.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Logistics hứa hẹn sẽ bùng nổ trong những năm tới

2. Mức lương trung bình của việc làm Logistics

Việc làm ngành logistics hiện nay đang thu hút nhiều lao động nhờ cơ hội phát triển và mức lương hấp dẫn. Đối với những vị trí mới tốt nghiệp và ít kinh nghiệm, mức lương cho việc làm logistics có thể dao động từ 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Khi tích lũy được kinh nghiệm, thu nhập có xu hướng tăng đều đặn qua từng năm. Ở các vị trí cấp cao hoặc trưởng nhóm, mức lương thường dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VND/tháng.

Dưới đây là bảng lương trung bình cho các vị trí việc làm logistics phổ biến:

Mức lương trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy vào nhiều yếu tố như quy mô công ty, vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng chuyên môn của ứng viên tìm việc làm logistic.

3. Những việc làm nhân viên Logistics phổ biến

Việc làm Logistics ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nhiều vị trí công việc khác nhau, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Dưới đây là tổng hợp các vai trò phổ biến trong ngành, kèm theo các nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí.

3.1. Nhân viên hiện trường Logistics

Nhân viên hiện trường Logistics đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và kiểm tra quá trình giao nhận hàng hóa tại các điểm tập kết, kho bãi hoặc cảng biển. Công việc của họ bao gồm giám sát chất lượng và số lượng hàng hóa, đảm bảo hàng được xếp dỡ đúng cách và an toàn, tránh hư hỏng. Họ cũng thường xuyên báo cáo tình hình thực tế cho các bộ phận liên quan và hỗ trợ giải quyết các sự cố phát sinh. Vị trí việc làm Logistics này yêu cầu nhân viên phải có khả năng quan sát tỉ mỉ, kỹ năng quản lý thời gian và sự linh hoạt khi làm việc ở môi trường ngoài trời.

Nhiều doanh nghiệp tuyển nhân viên logistics với vị trí nhân viên hiện trường

3.2. Nhân viên giao nhận Logistics

Nhân viên giao nhận chịu trách nhiệm chính trong việc nhận và giao hàng hóa từ các kho bãi tới địa điểm chỉ định hoặc tới tay khách hàng. Nhiệm vụ của họ không chỉ bao gồm việc vận chuyển hàng hóa mà còn phải bảo đảm tính toàn vẹn của hàng và xử lý các giấy tờ liên quan. Việc làm Logistics này đòi hỏi kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, khả năng giao tiếp tốt với khách hàng và khả năng điều phối xe tải hoặc các phương tiện vận chuyển một cách hợp lý.

3.3. Nhân viên thu mua Logistics

Nhân viên thu mua là người chịu trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp, thực hiện quá trình đặt hàng, và bảo đảm nguồn cung vật tư đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Họ cần có kỹ năng đàm phán xuất sắc để thương lượng về giá cả và điều kiện hợp đồng có lợi cho công ty. Ngoài ra, nhân viên thu mua cũng cần phải có kiến thức cơ bản về quản lý tồn kho để dự báo và đặt hàng kịp thời, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa nguyên liệu.

3.4. Nhân viên kinh doanh Logistics

Với vai trò nhân viên kinh doanh logistics, ứng viên sẽ tập trung vào việc phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Nhiệm vụ của họ bao gồm tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ logistics, đàm phán và ký kết hợp đồng. Việc làm Logistics đòi hỏi khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt, cùng với kiến thức sâu rộng về ngành để có thể thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

Việc làm Logistics nhân viên kinh doanh đòi hỏi ứng viên có khả năng giao tiếp tốt

3.5. Nhân viên vận hành Logistics

Nhân viên vận hành Logistics là người đảm bảo mọi quy trình logistics từ khi đặt hàng đến giao hàng đều diễn ra trơn tru. Họ phối hợp với các bộ phận khác để điều chỉnh thời gian giao hàng, sắp xếp vận tải và quản lý chi phí logistics. Vị trí này đòi hỏi sự cẩn trọng, khả năng điều phối công việc linh hoạt và kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả để đảm bảo không có bất kỳ gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng.

3.6. Nhân viên kho vận Logistics

Nhân viên kho vận chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, theo dõi việc xuất nhập hàng và bảo đảm số liệu kho chính xác. Nhiệm vụ của họ bao gồm kiểm kê hàng hóa định kỳ, cập nhật hệ thống quản lý kho, và bảo đảm an ninh cho hàng hóa. Vị trí việc làm Logistics này đòi hỏi kỹ năng tổ chức cao, tính tỉ mỉ và khả năng sử dụng các phần mềm quản lý kho chuyên dụng.

3.7. Nhân viên chứng từ Logistics

Nhân viên chứng từ chịu trách nhiệm xử lý các giấy tờ cần thiết cho quá trình xuất nhập khẩu, bao gồm hóa đơn, vận đơn và chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Công việc này yêu cầu sự chính xác tuyệt đối, kiến thức về thủ tục hải quan và khả năng làm việc dưới áp lực thời gian, bởi vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể làm chậm trễ quá trình vận chuyển hàng hóa.

Nhân viên chứng từ Logistics cần sự tỉ mỉ để xử lý các giấy tờ cần thiết cho quá trình xuất nhập khẩu

3.8. Nhân viên thanh toán quốc tế

Nhân viên thanh toán quốc tế đảm nhận các giao dịch tài chính liên quan đến xuất nhập khẩu, bảo đảm rằng mọi giao dịch đều tuân thủ quy định pháp luật và được thực hiện an toàn. Việc làm Logistics đòi hỏi kiến thức về tài chính quốc tế, các hình thức thanh toán như L/C (thư tín dụng) và kỹ năng phân tích để đánh giá rủi ro tài chính.

3.9. Nhân viên chăm sóc khách hàng Logistics

Nhân viên chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực logistics đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận nội bộ. Nhiệm vụ của họ bao gồm giải đáp thắc mắc, xử lý yêu cầu của khách hàng liên quan đến đơn hàng và cập nhật thông tin vận chuyển. Để làm tốt công việc này, nhân viên cần có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy và thái độ làm việc tận tâm để mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Doanh nghiệp tuyển nhân viên logistics thường chú trọng cả vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng

4. Khu vực tuyển nhân viên Logistics nhiều

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên việc làm Logistics tại các khu vực lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng ngày càng gia tăng. Cụ thể, theo số liệu từ các trang tuyển dụng có đến hơn 2000 tin tuyển dụng ngành logistics, điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành Logistics tại Việt Nam.

4.1. Tuyển dụng nhân viên Logistics tại Hà Nội

Việc làm Hà Nội với nhiều công ty vận chuyển, kho bãi và giao nhận. Tại đây có khoảng 1000+ tin tuyển dụng tập trung vào các vị trí việc làm Logistics như nhân viên vận hành, điều phối và kho vận nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng trong nội thành và các tỉnh lân cận (theo số liệu từ các trang tuyển dụng).

4.2. Tuyển dụng nhân viên Logistics tại TP.HCM

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, tuyển dụng việc làm TP.HCM có nhu cầu lớn về nhân viên Logistics, đặc biệt trong các vai trò quản lý kho, giao nhận và lập kế hoạch chuỗi cung ứng. Theo số liệu từ các trang tuyển dụng lớn, TP. HCM hiện đang có 700+ tin đăng tuyển ngành nghề này. Các doanh nghiệp tại đây thường tìm kiếm nhân lực có kỹ năng quản lý hàng hóa, phân phối, và xử lý thủ tục xuất nhập khẩu.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi tuyển dụng nhân viên logistics nhiều nhất

4.3. Tuyển dụng nhân viên Logistics tại Nghệ An

Nghệ An là cửa ngõ giao thương ở miền Trung với cảng biển và khu công nghiệp phát triển hiện nay có đang có vài trăm tin đăng tuyển trên các nền tảng tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Nghệ An tập trung vào các công việc liên quan đến vận chuyển và kho bãi nhằm phục vụ các hoạt động xuất nhập khẩu trong vùng.

4.4. Tuyển dụng nhân viên Logistics tại Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố cảng lớn với các hoạt động xuất nhập khẩu sôi động với vài trăm tin đăng tuyển trên nền tảng tuyển dụng. Tại đây, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hải Phòng về nhân viên Logistics rất cao, đặc biệt là trong các vai trò như nhân viên hiện trường, kho bãi, và giao nhận nhằm đảm bảo quy trình vận chuyển diễn ra suôn sẻ.

4.5. Tuyển dụng nhân viên Logistics tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế miền Trung, nơi có nhu cầu hơn vài trăm tin tuyển về tuyển dụng nhân lực tại Đà Nẵng để phục vụ các ngành thương mại và công nghiệp. Các doanh nghiệp tại đây thường tuyển dụng nhân viên điều phối, lập kế hoạch và vận hành chuỗi cung ứng.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Logistics

Để thành công trong lĩnh vực Logistics, ứng viên cần trang bị cho mình những kỹ năng chuyên môn cần thiết, kinh nghiệm làm việc liên quan và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa nhiệm và luôn thay đổi. Dưới đây là các kỹ năng và yêu cầu cơ bản mà nhà tuyển dụng thường đặt ra cho ứng viên trong ngành logistics:

Kĩ năng mềm: Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, và đặc biệt nên trang bị kỹ năng lái xe điêu luyện

Kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng: Hiểu biết về các quy trình trong chuỗi cung ứng, từ quản lý kho hàng, vận tải đến phân phối hàng hóa, giúp ứng viên thích nghi nhanh với công việc.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Việc làm logistics đòi hỏi khả năng phân tích tình huống và tìm ra giải pháp hiệu quả, đặc biệt khi đối mặt với các vấn đề trong quá trình vận hành.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Khả năng phối hợp và giao tiếp tốt với các bộ phận liên quan là một yếu tố quan trọng, giúp đảm bảo quy trình vận hành diễn ra trơn tru.

Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý Logistics (WMS, TMS): Am hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý như Warehouse Management System (WMS) và Transportation Management System (TMS) giúp tối ưu hóa quá trình vận hành và quản lý hàng hóa.

Các chứng chỉ và khóa học chuyên ngành (CILT, APICS): Các chứng chỉ như Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) và APICS là lợi thế, giúp ứng viên nâng cao năng lực và có thêm giá trị trong mắt nhà tuyển dụng.

Bên cạnh, những kỹ năng được liệt kê ở trên ứng viên cũng cần có khả năng quản lý thời gian và thích nghi với môi trường làm việc áp lực cao, vì việc làm Logictics bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi bất ngờ như điều kiện thời tiết, giao thông, tai nạn và hỏng hóc thiết bị.

Ứng viên có khả năng sử dụng phần mềm quản lý logistic sẽ dễ dàng ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

6. Trường đào tạo ngành quản trị logistics tốt nhất Việt Nam

Nhu cầu về nhân lực chất lượng cao trong ngành việc làm logistics ngày càng tăng cao, khiến cho các trường đại học tại Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển chương trình đào tạo quản trị logistics. Dưới đây là danh sách các trường uy tín tại Hà Nội đào tạo chuyên sâu về ngành quản trị logistics, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01 27.89 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm Đại học Ngoại Thương Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01 27.2 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Kinh tế TP. HCM Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27.10 27.000.000 - 29.000.000 VNĐ/năm Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 24 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm

Việc làm logistics đang là một trong những nghề có cơ hội việc làm phong phú trong thị trường lao động Việt Nam. Với mức lương cạnh tranh và tiềm năng phát triển không giới hạn, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn xây dựng sự nghiệp bền vững. Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực Logistics ngay từ bây giờ sẽ giúp ứng viên đón đầu xu hướng và tạo dựng nền tảng vững chắc.