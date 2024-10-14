Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xậy dựng Nhà Phân Phối/ Đại Lý trong khu vực được phân công. Lên kế hoạch đi thị trường nhằm mở rộng và duy trì hệ thống Nhà Phân Phối/ Đại Lý trong khu vực.

- Khảo sát, đánh giá thị trường để đưa ra những giải pháp đóng góp cho sự phát triển của Công Ty;

- Chịu trách nhiệm về doanh thu của khu vực theo chỉ tiêu được giao.

- Triển khai kế hoạch kinh doanh, tuyển dụng/ Kiểm tra/ Giám sát/ Đào tạo. Hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp.

- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Ưu tiên Nam, độ tuổi =< 40 tuổi. Năng nổ, hoạt bát, trung thực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học trở lên; chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

- Kinh nghiệm: >= 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hàng FMCG (nước uống đóng chai, đóng bình)

- Ưu tiên ứng viên đã trải qua chương trình đào tạo, huấn luyện (Management Trainee, Sales Trainee, ASM/SUP ngành FMCG)

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

- Am hiểu thị trường ngành hàng FMCG tại khu vực Miền Nam – Miền Bắc.

- Kỹ năng giao tiếp và khả năng thiết lập quan hệ tốt với nhà Phân phối/Đại lý và đối tác kênh HORECA.

- Có kinh nghiệm, kỹ năng về huấn luyện và phát triển đội ngũ.

- Sẵn sàng học hỏi và khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Sẵn sàng đi công tác Tỉnh theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT với thang bảng lương cao theo vị trí.

- Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

