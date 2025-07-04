Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company

VPBank xác định mục tiêu chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 (2022-2026) trở thành ngân hàng có vị trí vững chắc trong Top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và đạt quy mô thuộc Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á. Thành tựu của hai giai đoạn phát triển liền trước (2012-2017 và 2018-2022) đã tạo nền tảng và xung lực toàn diện để VPBank tự tin nối tiếp thành công trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, qua đó tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước và cộng đồng; tiếp tục gia tăng các giá trị mang đến cho khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư. Tầm nhìn chiến lược và nền tảng vững chắc Từ vị trí thứ 5, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra vào tháng 6/2022, quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á vào năm 2025, với GDP đạt hơn 571 tỷ USD, chỉ xếp sau Indonesia và Thái Lan. Đi cùng với dự báo này, IMF đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy số hóa, nâng cao kỹ năng của người lao động và nâng cao năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những giá trị đó giúp tạo ra triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Sức mạnh và triển vọng của kinh tế đất nước với những dự báo khả quan trên đã tạo nền tảng quan trọng và hậu thuẫn cho chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 của VPBank – một giai đoạn phát triển mới gắn với một tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược mới. Trong đó, VPBank xây dựng lộ trình rõ ràng hướng tới mục tiêu trở thành một ngân hàng đa năng, dẫn đầu về năng lực triển khai, sáng tạo, đồng thời kiến tạo các giá trị mới thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, với sức mạnh tổng hợp của hệ sinh thái đa tầng và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đòi hỏi xuyên suốt tại VPBank trong hai giai đoạn phát triển 2012-2017 và 2018-2022, và bây giờ chuyển tiếp cho chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3, chính là phải nỗ lực không ngừng trong tiên phong đổi mới, nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính vượt trội cho khách hàng và đối tác, đồng thời hoạt động hiệu quả, mang lại các giá trị thịnh vượng bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư, cộng đồng và xã hội. Cụ thể hóa tầm nhìn bằng những giá trị, vươn tầm vị thế qua các giai đoạn phát triển, VPBank xác định mục tiêu chiến lược 5 năm lần thứ 3 sẽ trở thành ngân hàng có vị trí vững chắc trong Top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và quy mô thuộc Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á. Tầm vóc đó có nền tảng vững mạnh về năng lực tài chính, khi quy mô vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank đã vượt mốc hơn 103.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt hơn 67.000 tỷ đồng – mức vốn điều lệ lớn nhất hệ thống các ngân hàng Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2022. Cùng với đó, hạ tầng công nghệ và năng lực số hóa cho yêu cầu phát triển giai đoạn mới đã được khẳng định ở vị thế nổi trội trong đáp ứng các nhu cầu và xu hướng trên thị trường, cũng như đảm bảo an toàn và hiệu quả trong vận hành. Hoạt động và quản trị rủi ro của VPBank cũng đã đáp ứng các chuẩn mực cấp độ cao theo thông lệ quốc tế như Basel II và hướng tới Basel III, chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9... Chiến lược Chiến lược Xây dựng một ngân hàng đa năng, dẫn đầu về năng lực triển khai, sáng tạo và kiến tạo giá trị thông qua các giải pháp tài chính toàn diện với sức mạnh tổng hợp của hệ sinh thái và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Giá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi Ngày 12/8/2023, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, VPBank chính thức công bố 5 Giá trị cốt lõi mới. Hệ giá trị cốt lõi mới này được phát triển dựa trên sự kế thừa những giá trị phẩm chất đã hình thành nên bản sắc VPBank trong nhiều năm qua, đồng thời bổ sung những tinh thần, giá trị mới để chúng ta tiếp tục duy trì sự tăng trưởng bền vững cho VPBank. 5 Giá trị cốt lõi mới bao gồm: 5 Giá trị cốt lõi mới bao gồm: - Khát vọng - Chính trực - Hiệu quả - Kỷ cương - Sáng tạo