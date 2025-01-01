Danh sách Công ty >

Bateco Vietnam., JSC

25 - 99 Nhân viên
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam là nhà đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và hóa chất công nghiệp. Phương châm của chúng tôi “Cùng chia sẽ, cùng phát triển. Cùng hợp tác cùng thành công". Chúng tôi cam kết luôn là đối tác tin cậy và đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng, đem đến cho khách hàng sự thoải mái và hài lòng nhất. Đội ngũ cán bộ của BATECO được đào tạo chính quy từ các trường đại học kỹ thuật danh tiếng chuyên ngành xây dựng, môi trường, công nghệ hóa, cơ khí chế tạo, tự động hóa, điện hệ thống và các trường đại học ngoại thương, ngoại ngữ. Thông qua bề dày kinh nghiệm thực tiễn về chuyên môn, đội ngũ cán bộ chúng tôi được đánh giá là đội ngũ trẻ trung, tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo và làm việc với tinh thần trách nhiệm, cao chịu được áp lực về công việc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô B44, Khu đấu giá 3Ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

