Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đặt hàng theo danh sách nhà cung cấp chỉ định, có thể tìm kiếm thêm (nếu có yêu cầu);

- Liên hệ trao đổi với nhà cung cấp về thời gian giao hàng và theo dõi đơn hàng đến khi hàng về;

- Cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu cần thiết mà nhà cung cấp cần.

- Kết hợp với khối vận hành bàn giao hàng hóa mua về.

- Kiểm soát và đánh giá nhà cung cấp định kỳ đảm bảo tính trung thực, khách quan và chính xác.

- Đàm phán với nhà cung cấp để mang đến phương án tốt nhất cho doanh nghiệp.

- Thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, năm.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của quản lý phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học;

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 01 năm trở lên tương ứng các hạng mục công việc theo mô tả công việc;

- Nắm vững kiến thức về chuyên môn về thu mua và cung ứng sản phẩm;

- Thành thào Vi tính Văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm liên quan công việc;

- Nhạy bén, khả năng giao tiếp và thương lương tốt;

- Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập, đội nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

