Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

banner-company

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

SANAKY VIỆT NAM được thành lập từ năm 1995 đến nay, tiền thân là nhà nhập khẩu, lắp ráp và phân phối các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng, Máy biến áp và thiết bị điện mang thương hiệu SANAKY. Trải qua 29 năm – “Vững bước Tiên phong” cùng phương châm đầu tư chuyên nghiệp, SANAKY VIỆT NAM đã xây dựng các nhà máy trên toàn quốc với tổng diện tích lớn hơn 250.000 m2, đồng thời áp dụng các công nghệ tân tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới và tự hào đem đến thị trường các sản phẩm chất lượng cao Trong hành trình phát triển SANAKY luôn tự hào vì hàng triệu sản phẩm Máy biến áp, thiết bị điện đã được phân phối, lắp đặt cho những công trình – Dự án trọng điểm, đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất, được các khách hàng trong nước tin dùng, các khách hàng Quốc tế tín nhiệm, các cơ quan quản lý chuyên môn đánh giá cao.Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những người đồng hành để cùng chia sẻ niềm đam mê lao động sản xuất và đóng góp những giá trị cốt lõi cho đại gia đình SANAKY. SANAKY VIỆT NAM được thành lập từ năm 1995 đến nay, tiền thân là nhà nhập khẩu, lắp ráp và phân phối các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng, Máy biến áp và thiết bị điện mang thương hiệu SANAKY. Trải qua 29 năm – “Vững bước Tiên phong” cùng phương châm đầu tư chuyên nghiệp, SANAKY VIỆT NAM đã xây dựng các nhà máy trên toàn quốc với tổng diện tích lớn hơn 250.000 m2, đồng thời áp dụng các công nghệ tân tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới và tự hào đem đến thị trường các sản phẩm chất lượng cao Trong hành trình phát triển SANAKY luôn tự hào vì hàng triệu sản phẩm Máy biến áp, thiết bị điện đã được phân phối, lắp đặt cho những công trình – Dự án trọng điểm, đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất, được các khách hàng trong nước tin dùng, các khách hàng Quốc tế tín nhiệm, các cơ quan quản lý chuyên môn đánh giá cao.Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những người đồng hành để cùng chia sẻ niềm đam mê lao động sản xuất và đóng góp những giá trị cốt lõi cho đại gia đình SANAKY. Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 10 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT

Hạn nộp: 13/10/2025

Hà Nội 25 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Hạn nộp: 16/11/2025

Hà Nội 17 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nội 11 - 14 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nam 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN

Hạn nộp: 18/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tòa nhà Sanaky, Số, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-song-hong-viet-sanaky-pro-company-ntd152076
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MARKETING IBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING IBC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ DUY làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ DUY
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP VIỆT QUANG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP VIỆT QUANG HUY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây lắp và Thương Mại CIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 15 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây lắp và Thương Mại CIC
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
11.8 - 13.8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BẾP ĂN VUI VẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BẾP ĂN VUI VẺ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TM&DV SUN FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TM&DV SUN FOOD VIỆT NAM
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế J&T Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 16 Triệu J&T Express
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV HABELA HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV HABELA HOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm