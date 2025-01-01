Giới thiệu Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

SANAKY VIỆT NAM được thành lập từ năm 1995 đến nay, tiền thân là nhà nhập khẩu, lắp ráp và phân phối các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng, Máy biến áp và thiết bị điện mang thương hiệu SANAKY. Trải qua 29 năm – "Vững bước Tiên phong" cùng phương châm đầu tư chuyên nghiệp, SANAKY VIỆT NAM đã xây dựng các nhà máy trên toàn quốc với tổng diện tích lớn hơn 250.000 m2, đồng thời áp dụng các công nghệ tân tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới và tự hào đem đến thị trường các sản phẩm chất lượng cao Trong hành trình phát triển SANAKY luôn tự hào vì hàng triệu sản phẩm Máy biến áp, thiết bị điện đã được phân phối, lắp đặt cho những công trình – Dự án trọng điểm, đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất, được các khách hàng trong nước tin dùng, các khách hàng Quốc tế tín nhiệm, các cơ quan quản lý chuyên môn đánh giá cao.Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những người đồng hành để cùng chia sẻ niềm đam mê lao động sản xuất và đóng góp những giá trị cốt lõi cho đại gia đình SANAKY.