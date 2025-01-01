Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Nextpay(là sự sáp nhập của mPOS và Vi Mô) - một hệ sinh thái chuyển đổi số thuộc tập đoàn công nghệ NextTech NextPay chuyên cung cấp hệ sinh thái chuyển đổi số Next360 bao gồm các giải pháp thanh toán, giải pháp bán hàng, giải pháp tài chính,.. - mPOS.vn - Nextlend - NextShop - NextCam Nextpay(là sự sáp nhập của mPOS và Vi Mô) - một hệ sinh thái chuyển đổi số thuộc tập đoàn công nghệ NextTech NextPay chuyên cung cấp hệ sinh thái chuyển đổi số Next360 bao gồm các giải pháp thanh toán, giải pháp bán hàng, giải pháp tài chính,.. - mPOS.vn - Nextlend - NextShop - NextCam Xem thêm