Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Kim Bell Việt Nam là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm homecare (nước giặt, nước rửa chén, xịt thơm, nước lau sàn,….) và bodycare (dầu gội, dầu xả, sữa tắm,….) theo công nghệ động quyền của Đức. Các sản phẩm hướng tới bảo vệ môi trường với những sản phẩm lành tính, dịu nhẹ và mang hương thơm đặc trưng sang trọng, lưu hương tốt. Là doanh nghiệp startup ngành FMCG, Kimbell Việt Nam mong muốn tìm được các nhân tố phù hợp, cùng tập thể Ban Lãnh đạo xây dựng thương hiệu vững mạnh, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm sinh học an toàn đến mọi gia đình. Công ty Cổ phần Kim Bell Việt Nam là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm homecare (nước giặt, nước rửa chén, xịt thơm, nước lau sàn,….) và bodycare (dầu gội, dầu xả, sữa tắm,….) theo công nghệ động quyền của Đức. Các sản phẩm hướng tới bảo vệ môi trường với những sản phẩm lành tính, dịu nhẹ và mang hương thơm đặc trưng sang trọng, lưu hương tốt. Là doanh nghiệp startup ngành FMCG, Kimbell Việt Nam mong muốn tìm được các nhân tố phù hợp, cùng tập thể Ban Lãnh đạo xây dựng thương hiệu vững mạnh, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm sinh học an toàn đến mọi gia đình.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tòa B, Vinaconex 2, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-kim-bell-vi-t-nam-ntd149149
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần NatureX- Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần NatureX- Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP AKA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP AKA Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện Widex Solar Joint Stock Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Widex Solar Joint Stock Corporation
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm