Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Kim Bell Việt Nam là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm homecare (nước giặt, nước rửa chén, xịt thơm, nước lau sàn,….) và bodycare (dầu gội, dầu xả, sữa tắm,….) theo công nghệ động quyền của Đức. Các sản phẩm hướng tới bảo vệ môi trường với những sản phẩm lành tính, dịu nhẹ và mang hương thơm đặc trưng sang trọng, lưu hương tốt. Là doanh nghiệp startup ngành FMCG, Kimbell Việt Nam mong muốn tìm được các nhân tố phù hợp, cùng tập thể Ban Lãnh đạo xây dựng thương hiệu vững mạnh, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm sinh học an toàn đến mọi gia đình.