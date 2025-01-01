Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Thuộc hệ sinh thái 15 năm trong ngành sản xuất và phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng của Sao Việt Nam, Công ty CP GHC Global chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm keo trám sillicone trên thị trường. Với mục tiêu xây dựng một mô trường làm việc văn minh, hướng trọng tâm vào đội ngũ nhân lực, GHC Global luôn rộng mở và có nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập cạnh tranh cho các Ứng viên có nhu cầu thay đổi công việc và phát triển sự nghiệp.