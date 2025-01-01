Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA

Prowtech International Vina là công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan đến phương tiện truyền thông bao gồm màn hình LED, billboard, tổ chức sự kiện, quảng cáo trên phương tiện công cộng như Bus, Grab, Taxi... Prowtech được coi là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quảng cáo trên màn hình LED tại thị trường Việt Nam hiện nay. Prowtech được thành lập vào năm 2005 tại TP Hồ Chí Minh, trong những năm qua công ty đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc định hình các sản phẩm, dịch vụ với phương châm lấy chất lượng làm trọng tâm. Prowtech đã tạo dựng được danh tiếng độc đáo trong lĩnh vực cung cấp phương tiện truyền thông quảng cáo, thu hút được các thương hiệu lớn nhỏ trong và ngoài nước sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.