Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: H3 Building, 1st Floor, 384 Đ. Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hướng dẫn khách hàng sử dụng: Hỗ trợ khách hàng mới làm quen và sử dụng phần mềm quản lý trường mầm non SanAn Kids. Chăm sóc và giải đáp thắc mắc: Tiếp nhận, xử lý và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty. Phối hợp với các bộ phận phát triển sản phẩm: Làm việc cùng team phát triển để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm. Báo cáo hàng tuần: Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình trạng giải quyết yêu cầu của khách hàng hàng tuần. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm yêu thích với các sản phẩm công nghệ, là sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, CNTT,... Có khả năng giao tiếp, chủ động trong công việc Năng động, nhiệt tình trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài Ham học hỏi, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo miễn phí các kỹ năng tư vấn và triển khai nghiệp vụ Được làm việc cùng đội, nhóm Được thưởng nếu làm việc năng suất Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty với nhiều năm kinh nghiệm. Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, teambuilding, thể thao... Ngày phép: 12 ngày/năm. Thêm 1 ngày phép vào ngày sinh nhật của nhân viên. Trợ cấp thực tập: 4.000.000/tháng (nếu đi làm full-time)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

