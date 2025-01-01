Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

Vinalink Group được thành lập từ năm 2006. Trong suốt chặng đường 16 năm hình thành và phát triển, Vinalink Group đã khẳng định thương hiệu là một doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với việc phân phối các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam. Trài qua giai đoạn suy thoái chung của ngành những năm đầu 2010, Giai đoạn 2016 – 2020, với việc đưa ra thông điệp "Năng động, hiện đại, mạnh mẽ, bền vững" Vinalink Group nhanh chóng phát triển và chiếm được thị phần rộng lớn trên thị trường với thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng. Vinalink Group đã nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tựu đáng chú ý như: Cúp vàng Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam, Cúp hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo, Huy chương vàng Vì sức khỏe cộng đồng, Cúp Vì sức khỏe người Việt, Cúp vàng thương hiệu Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Huy chương vàng Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Huy chương vàng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng......

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

Hạn nộp: 15/09/2025

Hồ Chí Minh 7 - 8 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô C16/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

