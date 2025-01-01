Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

Vinalink Group được thành lập từ năm 2006. Trong suốt chặng đường 16 năm hình thành và phát triển, Vinalink Group đã khẳng định thương hiệu là một doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với việc phân phối các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam. Trài qua giai đoạn suy thoái chung của ngành những năm đầu 2010, Giai đoạn 2016 – 2020, với việc đưa ra thông điệp "Năng động, hiện đại, mạnh mẽ, bền vững" Vinalink Group nhanh chóng phát triển và chiếm được thị phần rộng lớn trên thị trường với thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng. Vinalink Group đã nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tựu đáng chú ý như: Cúp vàng Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam, Cúp hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo, Huy chương vàng Vì sức khỏe cộng đồng, Cúp Vì sức khỏe người Việt, Cúp vàng thương hiệu Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Huy chương vàng Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Huy chương vàng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng......