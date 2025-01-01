Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

VULCANO là thương hiệu thời trang cao cấp của phái mạnh, với sản phẩm thế mạnh như sơ mi, bộ vest, quần âu, quần kaki dành cho Quý ông nơi công sở. Bên cạnh đó những sản phẩm thời trang dạo phố: Quần Jean, áo thun, áo len, quần sooc, underwear ... cũng là sản phẩm ưu thế của công ty. Áo sơ mi là trang phục thiết yếu đối với nam giới và thích hợp trong mọi hoạt động đi làm, gặp gỡ đối tác, dự tiệc, đi chơi, du lịch... Việc mặc áo sơ mi đẹp cực kỳ quan trọng bởi đó là điểm nhấn gây ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào một người đàn ông. Chính vì những lý do đó, các chuyên gia thiết kế của VULCANO rất chú trọng đến đường nét thiết kế, họa tiết và chất liệu. Đặc biệt những thiết kế vô cùng trẻ trung, lịch lãm và luôn đổi mới giúp người đàn ông có thể mặc những chiếc sơ mi tốt nhất kết hợp với trang phục và phụ kiện khác tạo cho họ sự tự tin thể hiện mình là một “Quý ông hiện đại”. VULCANO là thương hiệu thời trang cao cấp của phái mạnh, với sản phẩm thế mạnh như sơ mi, bộ vest, quần âu, quần kaki dành cho Quý ông nơi công sở. Bên cạnh đó những sản phẩm thời trang dạo phố: Quần Jean, áo thun, áo len, quần sooc, underwear ... cũng là sản phẩm ưu thế của công ty. Áo sơ mi là trang phục thiết yếu đối với nam giới và thích hợp trong mọi hoạt động đi làm, gặp gỡ đối tác, dự tiệc, đi chơi, du lịch... Việc mặc áo sơ mi đẹp cực kỳ quan trọng bởi đó là điểm nhấn gây ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào một người đàn ông. Chính vì những lý do đó, các chuyên gia thiết kế của VULCANO rất chú trọng đến đường nét thiết kế, họa tiết và chất liệu. Đặc biệt những thiết kế vô cùng trẻ trung, lịch lãm và luôn đổi mới giúp người đàn ông có thể mặc những chiếc sơ mi tốt nhất kết hợp với trang phục và phụ kiện khác tạo cho họ sự tự tin thể hiện mình là một “Quý ông hiện đại”. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số nhà 2B, ngõ 239, phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-d-u-t-v-ph-t-tri-n-vultex-vi-t-nam-ntd149433
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 4 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
600 - 4 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SONG HÙNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SONG HÙNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điện tử viễn thông NetNam Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu NetNam Corp
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM
8 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần 9Pay
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
30 - 55 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH BlueOC Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BlueOC Tech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm