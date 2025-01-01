Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

VULCANO là thương hiệu thời trang cao cấp của phái mạnh, với sản phẩm thế mạnh như sơ mi, bộ vest, quần âu, quần kaki dành cho Quý ông nơi công sở. Bên cạnh đó những sản phẩm thời trang dạo phố: Quần Jean, áo thun, áo len, quần sooc, underwear ... cũng là sản phẩm ưu thế của công ty. Áo sơ mi là trang phục thiết yếu đối với nam giới và thích hợp trong mọi hoạt động đi làm, gặp gỡ đối tác, dự tiệc, đi chơi, du lịch... Việc mặc áo sơ mi đẹp cực kỳ quan trọng bởi đó là điểm nhấn gây ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào một người đàn ông. Chính vì những lý do đó, các chuyên gia thiết kế của VULCANO rất chú trọng đến đường nét thiết kế, họa tiết và chất liệu. Đặc biệt những thiết kế vô cùng trẻ trung, lịch lãm và luôn đổi mới giúp người đàn ông có thể mặc những chiếc sơ mi tốt nhất kết hợp với trang phục và phụ kiện khác tạo cho họ sự tự tin thể hiện mình là một "Quý ông hiện đại".