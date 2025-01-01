Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Công ty TNHH Đầu Tư Khởi Nghiệp Sáng Tạo Mèo Thịnh Vượng là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê pin sạc di động tại Việt Nam qua ứng dụng di động. Với mạng lưới trạm sạc rộng khắp tại các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi và khu vực công cộng, Pinbus giúp người dùng dễ dàng sạc pin mọi lúc, mọi nơi. Công ty hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải điện tử thông qua việc sử dụng pin sạc tái sử dụng và liên tục phát triển các giải pháp sạc thông minh. Thông tin công ty: • Địa chỉ: Số 35,Đ. 49-BTT, P. Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh • Hotline: 1900 9275

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạn nộp: 15/09/2025

Hồ Chí Minh 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

