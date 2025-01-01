Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Công ty TNHH Đầu Tư Khởi Nghiệp Sáng Tạo Mèo Thịnh Vượng là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê pin sạc di động tại Việt Nam qua ứng dụng di động. Với mạng lưới trạm sạc rộng khắp tại các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi và khu vực công cộng, Pinbus giúp người dùng dễ dàng sạc pin mọi lúc, mọi nơi. Công ty hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải điện tử thông qua việc sử dụng pin sạc tái sử dụng và liên tục phát triển các giải pháp sạc thông minh. Thông tin công ty: • Địa chỉ: Số 35,Đ. 49-BTT, P. Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh • Hotline: 1900 9275 Công ty TNHH Đầu Tư Khởi Nghiệp Sáng Tạo Mèo Thịnh Vượng là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê pin sạc di động tại Việt Nam qua ứng dụng di động. Với mạng lưới trạm sạc rộng khắp tại các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi và khu vực công cộng, Pinbus giúp người dùng dễ dàng sạc pin mọi lúc, mọi nơi. Công ty hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải điện tử thông qua việc sử dụng pin sạc tái sử dụng và liên tục phát triển các giải pháp sạc thông minh. Công ty TNHH Đầu Tư Khởi Nghiệp Sáng Tạo Mèo Thịnh Vượng là đơn vị Thông tin công ty: Thông tin công ty: • Địa chỉ: Số 35,Đ. 49-BTT, P. Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh • Hotline: 1900 9275 Xem thêm