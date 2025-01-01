Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Sanitec là thương hiệu cung cấp dịch vụ phòng chống côn trùng gây hại và máy khử khuẩn, lọc không khí đến từ Hàn Quốc. Từ những tinh hoa công nghệ cùng kinh nghiệm phát triển tại thị trường Hàn Quốc, Công ty TNHH Sanitec Việt Nam được thành lập với mong muốn mang lại không gian sống trong lành tại nơi đây. Với sứ mệnh mang đến môi trường sống và làm việc an toàn và lành mạnh, chúng tôi không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm của Sanitec được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, đảm bảo chất lượng tốt nhất và hiệu quả cao nhất trong việc kiểm soát côn trùng và lọc không khí.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
CTT7-1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

