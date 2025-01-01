Giới thiệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

Hơn 10 năm dấn thân vào xây dựng, trải qua những môi trường làm việc từ những tập đoàn lớn, đến những công ty nhỏ, được tiếp xúc với những Chủ đầu tư, những khách hàng từ tổ chức đến cá nhân với tính cách, thói quen và yêu cầu khác nhau. Giữa hơn 100 công ty xây dựng lớn nhỏ hiện nay, chúng tôi - những người thành lập FastCons hiểu được những khúc mắc, những vấn đề mà thị trường xây dựng ở phân khúc vừa và nhỏ đa số các Nhà thầu chưa thể thực hiện tốt được đó là "TIẾN ĐỘ DỰ ÁN". Chính vì vậy vào những ngày tháng cuối cùng của năm 2020 - FastCons đã được ấp ủ và cho ra đời.