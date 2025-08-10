Giới thiệu CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM

Reeracoen Vietnam là một công ty tuyển dụng từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, luôn tận tâm cung cấp dịch vụ cho tất cả khách hàng và ứng viên kể từ khi thành lập năm 2016. Với mạng lưới rộng lớn, mục tiêu chung của chúng tôi là tìm kiếm và kết nối các tài năng hàng đầu từ nhiều ngành nghề với những công ty tốt nhất. Reeracoen cam kết mang lại chất lượng dịch vụ hàng đầu tại 9 chi nhánh ở 6 quốc gia châu Á. Chúng tôi luôn tự hào về dịch vụ của mình và luôn tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản của Reeracoen: chuyên nghiệp, tôn trọng và kiên trì. Reeracoen cam kết bảo vệ tính toàn vẹn và sự bảo mật của cả khách hàng và ứng viên mọi lúc, bằng cách duy trì mức độ chuyên nghiệp cao nhất và đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức trong ngành tuyển dụng.