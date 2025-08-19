Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
Thương hiệu ERA Real Estate là thương hiệu có mặt tại 31 Quốc Gia, với hơn 2,339 Chi Nhánh Sàn Giao Dịch và hơn 36,279 nhân viên kinh doanh trên toàn Thế Giới. Tại ERA, chúng tôi cam kết đem lại dịch vụ tốt nhất, kết quả tốt nhất, và hướng đến sự hài lòng cao nhất từ khách hàng. Nhân viên ERA sẽ có được sự hỗ trợ từ những công cụ bán hàng luôn được cập nhật mới nhất và kiến thức đào tạo chuyên sâu để có thể hoàn thành tốt công việc. Khách hàng sẽ hoàn toàn tự tin khi làm việc với những nhân viên ERA, những người luôn đặt tâm trong việc phục vụ khách hàng tốt nhất với thái độ chính trực nhất ERA đã chính thức có mặt và hoạt động tại Việt Nam với định hướng trở thành công ty phân phối Bất Động Sản hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2019, tiếp tục nối tiếp sự thành công trong việc luôn là công ty dẫn đầu ở thị trường các nước Châu Á Thái Bình Dương như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng gia nhập ERA Việt Nam với khát vọng tìm kiếm cơ hội trở để phát triển sự nghiệp và năng lực, trở thành chuyên viên kinh doanh BDS chuyên nghiệp như các broker, agent tại Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật, v.v... Bạn sẽ có cơ hội phát triển không giới hạn cùng với ERA, được tham gia những chương trình đào tạo bài bản trong lĩnh vực môi giới Bất Động Sản, được trang bị các kiến thức chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực BĐS giúp bạn trở thành một broker môi giới BĐS thật chuyên nghiệp và tăng cường thu nhập đáng kể. Hoặc nếu bạn mong muốn lãnh đạo và quản lý một sàn giao dịch Bất Động Sản, phát triển cùng với ERA Việt Nam, và mong muốn sẽ sở hữu riêng cho mình thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực BDS trong vài năm tới để tự do phát triển, ERA Việt Nam chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Dù bạn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này hoặc đang là một broker/agent với nhiều kinh nghiệm trong việc môi giới Bất Động Sản, bạn đều có thể tìm thấy cơ hội trau dồi thêm kinh nghiệm, tìm kiếm thêm những tiềm năng với thương hiệu Bất Động Sản hàng đầu thế giới để có thêm nhiều giao dịch hơn nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ERA tại đây: era.com.vn/

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 10 - 14 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

