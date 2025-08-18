Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Cập nhập thông tin dự án đúng và đầy đủ trên các ứng dụng, website của công ty

- Tương tác, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của Nhân viên kinh doanh (NVKD), sàn liên kết (SLK) liên quan đến dự án.

- Tiếp nhận, quản lý leaflet, brochure, tài liệu bán hàng đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời cho NVKD và SLK.

- Phối hợp với Chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục liên quan đến hoạt động bán hàng như thủ tục giữ chỗ, đặt cọc, ký kết Hợp đồng mua bán

- Tham gia các event bán hàng của dự án.

- Theo dõi, thực hiện các thủ tục đối chiếu phí với Chủ đầu tư và SLK.- Thực hiện và theo dõi hợp đồng hợp tác với các SLK.

- Phối hợp với NVKD, SLK và Chủ đầu tư giải quyết các phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng và khách hàng.

- Thực hiện các báo cáo đúng hạn và đầy đủ.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.

-Yêu cầu kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chánh kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực Bất động sản.

- Kỹ năng soạn thảo văn thảo, tổng hợp và thống kê.

- Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, Power Point...), phần mềm hỗ trợ thông tin.

- Được thực chiến để có kinh nghiệm thực tế, môi trường năng động, thoải mái

- Lương,thưởng Lễ, Tết, thưởng hoa hồng Dự án cao,Thưởng KPI Quý...

- Tham gia đầy đủ BHXH, lương tháng 13, du lịch hằng năm

- Được 1 ngày Work form home/tháng

