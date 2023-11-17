Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Young can do IT

TEKY là Tổ chức giáo dục công nghệ STEAM K12 chuẩn Mỹ tiên phong và dẫn đầu tại Việt Nam với hệ sinh thái Học viện - Nền tảng edtech - Hợp tác trường, nhằm thực hiện sứ mệnh Đổi mới giáo dục, mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức toàn diện về STEAM (Science - Technology - Engineering - Art - Math), đặc biệt là các tư duy công nghệ, khoa học máy tính và kỹ năng 4C của thế kỷ 21.

Chúng tôi tin rằng trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số với Robot, Trí tuệ nhân tạo, Metaverse và cần được trang bị sẵn sàng để trở thành những doanh nhân công nghệ trong tương lai.

Quy mô: 500 - 1000 nhân viên, 16 học viện toàn quốc, hợp tác với hàng trăm trường học tại Việt Nam

Hệ sinh thái Edtech:

Teky - Đổi mới Giáo dục Công nghệ: https://teky.edu.vn/

CodeKitten - Công cụ lập trình kéo thả đầu tiên tại Việt Nam: https://codekitten.vn

Toppy - Nền tảng Cá nhân hoá Học tập, nâng cao điểm số K12: https://toppy.vn

TutorO - App cộng đồng gia sư, giáo viên STEM: https://tutoro.vn

Các giải thưởng Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục:

Dự án duy nhất tại Việt Nam nằm trong 16 Dự án tiêu biểu về Đổi mới giáo dục toàn cầu theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020, Davos, Thụy Sĩ

Chương trình giảng dạy công nghệ cho trẻ em duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng quốc tế theo đánh giá của Tổ chức các nhà giáo Phần Lan AEF

Giải Doanh nghiệp mới xuất sắc nhất Đông Nam Á, Rice Bowl Award 2019

Giải Doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc nhất, Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2019

Giải thưởng cho Giải pháp trợ giúp cuộc sống tốt nhất, Rice Bowl Award 2018

Giải thưởng Sự lựa chọn yêu thích năm, Rice Bowl Award 2018

Dự án có ảnh hưởng xã hội tốt nhất Đông Nam Á do Chính phủ Úc và Đại học Melbourne trao tặng năm 2017

Giải thưởng cho Dự án có tác động xã hội tốt nhất, Rice Bowl Award 2017

Giải thưởng cho Startup xuất sắc dành cho Nữ doanh nhân tại Thuỵ sĩ 2017

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Hà Nội:

- Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

- Biệt thự 27, TT4A, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai

- Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy

- Tầng 5, tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông

- Số 96 Phố Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm

- 414 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên

- Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

- Cơ sở dự kiến khai trương ở Cầu giấy

- Cơ sở dự kiến khai trưởng ở Đống Đa

Hồ Chí Minh:

- Tầng 2, Tòa nhà Park View Residence, số 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

- 20 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

- Tầng 5, Lotte Mart Phú Thọ, 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11

- 174 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú

- Tòa nhà Sài Gòn Mall, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3

- Tầng trệt, Số 249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

- 133 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7

- 569 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp

- Số 27, Masteri An Phú, 179 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2

- 143 – 145 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận

- 98 Đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

TEKY Hải Phòng: 104 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

TEKY Quảng Ninh: SH4 Times Garden, Đường 25 tháng 4, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

TEKY Bình Dương: 422 đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dầu 1, Bình Dương