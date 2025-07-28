Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 ngách 93/29 Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chăm sóc tư vấn khách hàng dựa trên data có sẵn từ marketing (30%)
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có nhu cầu làm nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên của công ty trên các kênh Online và Offline (70%)
Tìm hiểu và nghiên cứu về sản phẩm của công ty để tư vấn cho khách hàng
Triển khai trực tiếp việc bán các sản phẩm của công ty theo địa bàn, khu vực thị trường
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá, hợp đồng, chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm trong kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng
Đam mê kinh doanh, chăm chỉ chịu khó
Không ngại giao tiếp với khách hàng
Có khả năng chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12-20 triệu/tháng ( lương cơ bản + %hoa hồng + thưởng)
Lương cơ bản: 7 triệu/tháng
Phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa
Lương tháng 13, thưởng lễ tết
Cấp máy tính, sim điện thoại làm việc
Thời gian làm việc từ 8h00-17h30 ( nghỉ chủ nhật hàng tuần)
Chế độ bảo hiểm, công đoàn đầy đủ
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn L8 122 Khu đô thị Louis City, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

