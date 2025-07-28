Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 ngách 93/29 Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Chăm sóc tư vấn khách hàng dựa trên data có sẵn từ marketing (30%)

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có nhu cầu làm nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên của công ty trên các kênh Online và Offline (70%)

Tìm hiểu và nghiên cứu về sản phẩm của công ty để tư vấn cho khách hàng

Triển khai trực tiếp việc bán các sản phẩm của công ty theo địa bàn, khu vực thị trường

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá, hợp đồng, chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm trong kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng

Đam mê kinh doanh, chăm chỉ chịu khó

Không ngại giao tiếp với khách hàng

Có khả năng chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12-20 triệu/tháng ( lương cơ bản + %hoa hồng + thưởng)

Lương cơ bản: 7 triệu/tháng

Phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa

Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Cấp máy tính, sim điện thoại làm việc

Thời gian làm việc từ 8h00-17h30 ( nghỉ chủ nhật hàng tuần)

Chế độ bảo hiểm, công đoàn đầy đủ

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trẻ trung

