Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Tìm và hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng, cung cấp, bổ sung hồ sơ cần thiết để nộp và xin Thị thực từ Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán
Khai hồ sơ giúp khách hàng
Dịch thuật văn bản khi cần thiết
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ĐÃ CÓ kinh nghiệm trong lĩnh vực thị thực (visa).
ĐÃ CÓ kinh nghiệm
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, biết hỗ trợ và chia sẻ với đồng nghiệp.
ĐÃ CÓ kinh nghiệm
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, biết hỗ trợ và chia sẻ với đồng nghiệp.
Tại Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng lao động ngay sau thời gian thử việc, cùng các chế độ khác theo quy định của công ty.
Làm việc tại một trong những công ty visa hàng đầu cả nước.
Được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc bởi đội ngũ đồng nghiệp thân thiện và đoàn kết.
Thu nhập ổn định, cơ hội gia tăng thu nhập dựa trên hiệu quả công việc.
Làm việc tại một trong những công ty visa hàng đầu cả nước.
Được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc bởi đội ngũ đồng nghiệp thân thiện và đoàn kết.
Thu nhập ổn định, cơ hội gia tăng thu nhập dựa trên hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI