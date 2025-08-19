Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả vị trí: Vị trí Chuyên gia tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (GTS Sales) đóng vai trò đồng hành cùng RM trong việc xây dựng và triển khai giải pháp GTS cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời huấn luyện đội ngũ tuyến đầu và phối hợp cùng các nhóm trong khu vực để đạt mục tiêu kinh doanh chung.

Mô tả vị trí:

Nhiệm vụ chính

1. Phát triển doanh số & mở rộng cơ hội

• Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số, mở rộng thị phần sản phẩm GTS trong khu vực/nhóm khách hàng phụ trách.

• Chủ động khai thác thêm cơ hội từ khách hàng hiện hữu và phối hợp với RM trong tiếp cận khách hàng tiềm năng.

2. Tư vấn & triển khai giải pháp GTS

• Nắm vững đặc tính và cách ứng dụng các sản phẩm GTS cho từng nhu cầu khách hàng.

• Tư vấn, thiết kế và tùy chỉnh giải pháp phù hợp với mô hình kinh doanh, phối hợp cùng RM trong giới thiệu và chốt giao dịch.

3. Quản lý & chăm sóc quan hệ khách hàng

• Quản lý danh mục khách hàng được giao, duy trì mối quan hệ lâu dài và gia tăng giá trị hợp tác.

• Thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe phản hồi, xử lý vấn đề kịp thời.

• Đề xuất giải pháp cải tiến sản phẩm/dịch vụ để nâng cao trải nghiệm và hiệu quả sử dụng.

4. Phối hợp nội bộ & tuân thủ