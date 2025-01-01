Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM

Tại sao nên làm việc tại AWING Media & Technologies JSC.? Chất lượng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc và uy tín cao: AWING là đơn vị dẫn đầu xu thế về các dịch vụ công nghệ quảng cáo và dữ liệu; nền tảng do chúng tôi phát triển đã giúp khai phá tiềm năng kinh doanh quảng cáo chưa từng có trên các nền tảng di động. AWING đã và đang nhận được sự tin tưởng hợp tác với những đối tác là các công ty hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Liên tục tăng trưởng: AWING đang là đơn vị dẫn đầu trong ngành Wi-Fi marketing với hàng triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, hàng ngàn địa điểm trải dài khắp cả nước và mở rộng nhanh chóng, không giới hạn. Văn hóa trung thực, teamwork, minh bạch và công bằng. Phương pháp quản trị có tính hiệu quả cao, cân bằng nhiều phương diện. Phát triển các chuỗi giá trị, quan tâm đến sự phát triển bản thân của từng cá thể. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các vị trí nhân viên, quản lý có tính chuyên nghiệp, không cần nhiều kinh nghiệm, quyết liệt và sáng tạo để cùng xây dựng đội ngũ, khai phá những thị trường giàu tiềm năng nhưng còn đang bỏ ngỏ. Tại sao nên làm việc tại AWING Media & Technologies JSC.? Tại sao nên làm việc tại AWING Media & Technologies JSC.? Chất lượng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc và uy tín cao: AWING là đơn vị dẫn đầu xu thế về các dịch vụ công nghệ quảng cáo và dữ liệu; nền tảng do chúng tôi phát triển đã giúp khai phá tiềm năng kinh doanh quảng cáo chưa từng có trên các nền tảng di động. AWING đã và đang nhận được sự tin tưởng hợp tác với những đối tác là các công ty hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Liên tục tăng trưởng: AWING đang là đơn vị dẫn đầu trong ngành Wi-Fi marketing với hàng triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, hàng ngàn địa điểm trải dài khắp cả nước và mở rộng nhanh chóng, không giới hạn. Văn hóa trung thực, teamwork, minh bạch và công bằng. Phương pháp quản trị có tính hiệu quả cao, cân bằng nhiều phương diện. Phát triển các chuỗi giá trị, quan tâm đến sự phát triển bản thân của từng cá thể. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc và uy tín cao: AWING là đơn vị dẫn đầu xu thế về các dịch vụ công nghệ quảng cáo và dữ liệu; nền tảng do chúng tôi phát triển đã giúp khai phá tiềm năng kinh doanh quảng cáo chưa từng có trên các nền tảng di động. AWING đã và đang nhận được sự tin tưởng hợp tác với những đối tác là các công ty hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Liên tục tăng trưởng: AWING đang là đơn vị dẫn đầu trong ngành Wi-Fi marketing với hàng triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, hàng ngàn địa điểm trải dài khắp cả nước và mở rộng nhanh chóng, không giới hạn. Văn hóa trung thực, teamwork, minh bạch và công bằng. Phương pháp quản trị có tính hiệu quả cao, cân bằng nhiều phương diện. Phát triển các chuỗi giá trị, quan tâm đến sự phát triển bản thân của từng cá thể. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các vị trí nhân viên, quản lý có tính chuyên nghiệp, không cần nhiều kinh nghiệm, quyết liệt và sáng tạo để cùng xây dựng đội ngũ, khai phá những thị trường giàu tiềm năng nhưng còn đang bỏ ngỏ. Thu gọn