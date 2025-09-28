Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Ngày đăng tuyển: 28/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Quang Diệu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Trưởng phòng Marketing chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho sản phẩm “Tiếng Anh cho Người đi làm”, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa team Marketing và các phòng ban khác để đảm bảo thông điệp truyền thông chính xác, hấp dẫn và bám sát giá trị học thuật. Cụ thể:
Phân tích, tiếp nhận và chuyển đổi yêu cầu từ các bộ phận thành kế hoạch/Scope of Work rõ ràng.
Diễn giải nội dung học thuật sang ngôn ngữ marketing dễ hiểu, đồng thời hỗ trợ team Chuyên môn hiểu các yêu cầu truyền thông.
Phối hợp chặt chẽ với team Chuyên môn để đảm bảo nội dung truyền thông đúng chuẩn học thuật và nhất quán với giá trị sản phẩm.
Đề xuất và triển khai hoạt động truyền thông sản phẩm dựa trên phản hồi khách hàng và dữ liệu thị trường.
Quản lý tiến độ, chất lượng công việc của team Marketing, đảm bảo hiệu quả các chiến dịch.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông, Giáo dục).
Tiếng Anh khá (IELTS 7.5+), ưu tiên ứng viên từng giảng dạy IELTS/Academic English hoặc có kinh nghiệm dịch thuật.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong Marketing/Brand Management; ưu tiên trong giáo dục hoặc EdTech.
Thành thạo công cụ digital marketing, ưu tiên có kinh nghiệm ứng dụng AI trong lập kế hoạch & sản xuất nội dung.
Có khả năng xây dựng chiến lược, quản lý ngân sách và phát triển đội ngũ.
Kỹ năng giao tiếp, tư duy phân tích, quản lý đa nhiệm tốt.
Hiểu biết về quản lý sản phẩm, marketing hoặc phát triển nội dung học thuật.
Tư duy phân tích, chú ý đến chi tiết và có khả năng quản lý nhiều đầu việc cùng lúc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc EdTech.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 18,000,000 - 23,000,000 VNĐ trở lên (tùy theo khung năng lực)
Môi trường startup năng động, cơ hội đóng góp ý tưởng và ảnh hưởng trực tiếp tới sản phẩm.
Cơ hội phát triển kỹ năng quản lý sản phẩm và giao tiếp liên phòng ban.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Bảo hiểm sức khỏe riêng, chăm sóc nhân viên tốt hơn ngoài chế độ nhà nước.
Phụ cấp gửi xe, ngày phép hàng tháng theo quy định.
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, cùng các khoản thưởng dịp lễ – Tết, sinh nhật
Phụ cấp thâm niên, tạo động lực gắn bó lâu dài với công ty.
Du lịch hàng năm, team building định kỳ, cùng các buổi liên hoan, ăn vặt, bánh kẹo miễn phí mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1G, đường Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

