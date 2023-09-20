Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

K&G Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất và phân phối các sản phẩm hàng tiêu dùng. Trong đó có những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường được người tiêu dùng đón nhận như: Thương hiệu thời trang Aristino, Cecina, Kwin; Thương hiệu bàn chải Bizs+; Thương hiệu khăn mặt Salina... Đây đều là những dòng sản phẩm thuộc phân khúc trung, cao cấp và luôn đứng top đầu trên thị trường về doanh số cũng như niềm tin thương hiệu.

Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Người tiêu dùng. Đó sẽ là nền tảng vững chắc để Công ty K&G VN phát triển thành một Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng trong 03 năm tới.

K&G Việt Nam: "Key is goodwill" cam kết mang đến môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy thăng tiến cho toàn thể CBCNV. Cánh cửa K&G Việt Nam luôn rộng mở chào đón các nhân tài và tạo điều kiện tối đa để tài năng thăng hoa.

Xem thêm thông tin Doanh nghiệp tại website: http://kgvietnam.com

Tìm hiểu môi trường làm việc và VHDN tại website: http://ngoinhachung.vn

Quy mô công ty: 500-999