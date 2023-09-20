Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

banner-company

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
500 - 1000 Nhân viên
http://kgvietnam.com/
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

K&G Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất và phân phối các sản phẩm hàng tiêu dùng. Trong đó có những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường được người tiêu dùng đón nhận như: Thương hiệu thời trang Aristino, Cecina, Kwin; Thương hiệu bàn chải Bizs+; Thương hiệu khăn mặt Salina... Đây đều là những dòng sản phẩm thuộc phân khúc trung, cao cấp và luôn đứng top đầu trên thị trường về doanh số cũng như niềm tin thương hiệu.

Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Người tiêu dùng. Đó sẽ là nền tảng vững chắc để Công ty K&G VN phát triển thành một Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng trong 03 năm tới.

K&G Việt Nam: "Key is goodwill" cam kết mang đến môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy thăng tiến cho toàn thể CBCNV. Cánh cửa K&G Việt Nam luôn rộng mở chào đón các nhân tài và tạo điều kiện tối đa để tài năng thăng hoa.

Xem thêm thông tin Doanh nghiệp tại website: http://kgvietnam.com

Tìm hiểu môi trường làm việc và VHDN tại website: http://ngoinhachung.vn

Quy mô công ty: 500-999

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-dau-tu-k-g-viet-nam-ntd142480
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PAO CAFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PAO CAFE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu VUIHOC.vn
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Ameco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Ameco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Drilube Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Drilube Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm