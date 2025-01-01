Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Slitigenz là Công ty Phát triển Phần mềm cung cấp các giải pháp công nghệ trên nhiều nền tảng và lĩnh vực khác nhau. Với kinh nghiệm phong phú và đa dạng trong phát triển phần mềm và các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, chúng tôi cung cấp các giải pháp phần mềm chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả tối ưu về chi phí. Chúng tôi đang đặt mục tiêu mở rộng thị trường đến các khách hàng trên toàn cầu, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Singapore,... Chúng tôi luôn học hỏi và cập nhật các thanh tựu mới, từ đó áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào sản phẩm của khách hàng. Ngoài ra, tốc độ và bảo mật là hai nguyên tắc cốt lõi khác trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 6 - 7 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 6 Ngõ 88 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

