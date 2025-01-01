Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam (tên viết tắt VIMID) được thành lập ngày 8/3/2010 với VPGD đặt tại: BT01-08, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. Địa chỉ chi nhánh HN: KCN Phú Nghĩa, Km23+500, Quốc Lộ 6, Xã Tiên Phương, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội. Khi thành lập chỉ với số ít các thành viên, qua 9 năm hình thành, phát triển nhanh – mạnh – bền vững, đến nay số lượng nhân sự tại VIMID đã lên tới 200 nhân sự và hơn 10 phòng ban chuyên môn và các bộ phận đặc thù, Các chi nhánh cũng tăng lên hàng năm với 13 chi nhánh – Trung tâm bán và bảo hành chính tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Nam,Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định T.P Hồ Chính Minh......... cùng với hệ thống showroom của nhiều Đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Ngành nghề kinh doanh chính của VIMID là nhập khẩu, phân phối và bảo hành chính hãng các dòng xe hạng trung và hạng nặng Sinotruk. Với sự nỗ lực khẳng định uy tín và thương hiệu của mình, Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam xuất sắc được tập đoàn SINOTRUK lựa chọn là Đại lý ủy quyền chính thức phân phối các sản phẩm tại thị trường Việt Nam bởi năng lực tài chính tốt, các sản phẩm nhập khẩu chất lượng hàng đầu, cấu hình xe VIMID lựa chọn nhập khẩu luôn luôn cải tiến phù hợp với nhu cầu sử dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều khách hàng trên mọi miền đất nước, giá bán cạnh tranh cùng chế độ bảo hành uy tín có sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật của SINOTRUK.