Viettel Software

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu Viettel Software

As the pioneer division in information technology within Viettel Group, Viettel Software promotes digital transformation with a vision of a future digital society in Vietnam. We provide software outsourcing services, operation management services, application migration services, automated & manual testing services, cloud computing services, IT consulting services, and AI/Big Data solutions.

Tuyển Business Analyst Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

