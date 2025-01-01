Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND

LND Technical Services là một công ty dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực điện năng, có trụ sở chính tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 2020 với đội ngũ hơn 70 nhân viên và đang không ngừng mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Thông tin liên hệ: - Địa chỉ trụ sở tại Mỹ: 9337 Katy Fwy, STE B-5104, Houston, TX 77024, USA - Địa chỉ văn phòng Việt Nam: Số 67 đường D5, Khu phố 7, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Lĩnh vực chuyên môn: - Dịch vụ kỹ thuật, thử nghiệm và vận hành cho các hệ thống điện áp thấp, trung và cao. - Bảo trì thiết bị điện công suất, thiết kế hệ thống bảo vệ và điều khiển. - Nghiên cứu hệ thống điện: phân tích ngắn mạch, bù công suất phản kháng, phân tích hồ quang điện và điều phối cách điện. - Tích hợp hệ thống SCADA, thử nghiệm cáp điện HV & MV, kiểm tra lưới tiếp địa và quản lý xây dựng. - Đảm bảo tuân thủ NERC và hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời và lưu trữ năng lượng.