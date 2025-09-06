Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 67 đường D5, Khu phố 7, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Hỗ trợ mentor trong:
Thiết kế hệ thống điện
Tạo bản vẽ kỹ thuật, báo cáo và tài liệu
Tuân thủ quy trình của công ty và tiêu chuẩn ngành khi thực hiện công việc
Hỗ trợ các công việc liên quan khác
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Kỹ Thuật Điện - Hệ Thống Điện
Tiếng Anh tốt (> TOEIC 700)
Đam mê và có mong muốn phát triển trong ngành hệ thống điện
Tinh thần cầu tiến, tự học tốt để phát triển bản thân
Tiếng Anh tốt (> TOEIC 700)
Đam mê và có mong muốn phát triển trong ngành hệ thống điện
Tinh thần cầu tiến, tự học tốt để phát triển bản thân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển lên vị trí chính thức vì công ty đang mở rộng đội ngũ ở VN, nên mục tiêu là đào tạo các bạn Thực tập trở thành Kỹ sư chính thức
Đào tạo từ ban đầu, cung cấp các tài liệu liên quan để học tập và làm việc hiệu quả
Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, cơ hội trau dồi tiếng Anh
Các hoạt động thể thao: đá banh, cầu lông mỗi tuần
Quầy bánh, trà, cafe tiếp năng lượng
Hoạt động Happy Hour mỗi tháng
Đào tạo từ ban đầu, cung cấp các tài liệu liên quan để học tập và làm việc hiệu quả
Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, cơ hội trau dồi tiếng Anh
Các hoạt động thể thao: đá banh, cầu lông mỗi tuần
Quầy bánh, trà, cafe tiếp năng lượng
Hoạt động Happy Hour mỗi tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI