Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 67 đường D5, Khu phố 7, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Hỗ trợ mentor trong:

Thiết kế hệ thống điện

Tạo bản vẽ kỹ thuật, báo cáo và tài liệu

Tuân thủ quy trình của công ty và tiêu chuẩn ngành khi thực hiện công việc

Hỗ trợ các công việc liên quan khác

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Kỹ Thuật Điện - Hệ Thống Điện

Tiếng Anh tốt (> TOEIC 700)

Đam mê và có mong muốn phát triển trong ngành hệ thống điện

Tinh thần cầu tiến, tự học tốt để phát triển bản thân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển lên vị trí chính thức vì công ty đang mở rộng đội ngũ ở VN, nên mục tiêu là đào tạo các bạn Thực tập trở thành Kỹ sư chính thức

Đào tạo từ ban đầu, cung cấp các tài liệu liên quan để học tập và làm việc hiệu quả

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, cơ hội trau dồi tiếng Anh

Các hoạt động thể thao: đá banh, cầu lông mỗi tuần

Quầy bánh, trà, cafe tiếp năng lượng

Hoạt động Happy Hour mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin